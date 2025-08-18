Ο Παναθηναϊκός είναι πλέον επικεντρωμένος στη Σαμσουνσπόρ, καθώς την Πέμπτη (21/8) υποδέχεται την τουρκική ομάδα στο ΟΑΚΑ για τα playoffs του Europa League.

Ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος στους «πράσινους», όχι μόνο λόγω της σπουδαίας πρόκρισης επί της Σαχτάρ και της εξασφάλισης ευρωπαϊκής παρουσίας, αλλά και λόγω της μεγάλης μεταγραφής του Ντάβιντε Καλάμπρια.

Μάλιστα, ο πρώην αρχηγός της Μίλαν πήρε θέση μπροστά στην Ακρόπολη και έστειλε το μήνυμά του στους φίλους του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως ανυπομονεί να τους... γνωρίσει στο παιχνίδι με τη Σαμσουνσπόρ.

«Γεια σας οπαδοί του Παναθηναϊκού. Είμαι εδώ στην Αθήνα. Ανυπομονώ να σας δω την Πέμπτη. Forza PAO» ήταν το μήνυμα του Ιταλού δεξιού μπακ μέσω των social media του «τριφυλλιού».

