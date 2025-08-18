Λογαριασμός
Περιστέρι: Έφτασε ο Τάι Νίκολς

Στην Αθήνα βρίσκεται από το πρωΐ της Δευτέρας (18/8) ο Τάι Νίκολς για λογαριασμό του Περιστερίου.

Ο 29χρονος Αμερικανός γκαρντ θα ενισχύσει την περιφέρεια της ομάδας στις εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της.



Ο Τάι Νίκολς αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του προπονητή Βασίλη Ξανθόπουλου από το απόγευμα της Δευτέρας (18/8), οπότε και είναι προγραμματισμένη η επίσημη «πρώτη» της ομάδας για τη νέα σεζόν.
