Περιστέρι: Έφτασε ο Τάι Νίκολς

Στην Αθήνα βρίσκεται από το πρωΐ της Δευτέρας (18/8) ο Τάι Νίκολς για λογαριασμό του Περιστερίου.



Ο 29χρονος Αμερικανός γκαρντ θα ενισχύσει την περιφέρεια της ομάδας στις εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της.

αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του προπονητήαπό το απόγευμα της Δευτέρας (18/8), οπότε και είναι προγραμματισμένη η επίσημη «πρώτη» της ομάδας για τη νέα σεζόν.

