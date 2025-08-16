Η ΑΕΚ το πρωί του Σαββάτου έκανε γνωστό πως ενόψει των αναμετρήσεων με την Άντερλεχτ στα playoffs των προκριματικών του Conference League, ο Χρυσόπουλος θα είναι παρών στα πλάνα του Νίκολιτς, αντί του Κολιμάτση.

Η λίστα με την αλλαγή δόθηκε σε πρώτο βαθμό στην UEFA, δεν υπάρχει κάποια αντικατάσταση σε ό,τι αφορά στους 17 ξένους, ωστόσο, οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν την Τρίτη, προτού η ομάδα αναχωρήσει για Βέλγιο.

Προφανώς και υπάρχει αναμονή για ενδεχόμενη προσθήκη ποδοσφαιριστή στο ρόστερ, με τις διαδικασίες να «τρέχουν» αυτές τις μέρες για την ενίσχυση του δυναμικού και στην «Ένωση» θα εξαντλήσουν τα χρονικά περιθώρια για τις δυο αλλαγές που δύνανται να κάνουν.

Επιπλέον, είναι εξαιρετικά αμφίβολη και η συμμετοχή του Περέιρα, οπότε γενικότερα υπάρχει αναμονή.

