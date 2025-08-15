Ο Τζούρισιτς ανυπομονεί για τον Καλάμπρια στον Παναθηναϊκό

Η μεταγραφή του Νταβίντε Καλάμπρια στον Παναθηναϊκό πλησιάζει και ο Φίλιπ Τζούρισιτς έσπευσε να τον προϋπαντήσει. Ο Σέρβος εξτρέμ ανάρτησε στα social media φωτογραφία από παλαιότερη αναμέτρησή τους στη Serie A, όταν αγωνίζονταν σε αντίπαλες ομάδες. Στη λεζάντα έγραψε: «Μια φορά κι έναν καιρό στη Serie A», δείχνοντας ότι θυμάται καλά τις μονομαχίες τους στα ιταλικά γήπεδα.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.