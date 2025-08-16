Καλάμπρια: Σταθερότητα με αριθμούς

Ο Νταβίντε Καλάμπρια έρχεται στον Παναθηναϊκό με παρακαταθήκη 281 επίσημους αγώνες και 20.000+ λεπτά καριέρας με τη Μίλαν. Στη Serie A έχει γράψει 210 συμμετοχές, 9 γκολ και 14 ασίστ, ενώ συνολικά στην καριέρα του η ομάδα του είχε +125 στο goal difference όταν βρισκόταν στο γήπεδο.

Αυτά τα νούμερα δείχνουν πως δεν είναι απλά ένας ακόμα δεξιός μπακ, αλλά ένας παίκτης που συμβάλλει στην ισορροπία και στη συνοχή της ομάδας του.

