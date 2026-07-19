63ο Ράλλυ Αιγαίου: Πρωτιά στον Φοίνικα Σύρου για το «METATRON II» και το «WATER GIPSY»

Το σκάφος «METATRON II» με κυβερνήτη τον Νικόλαο Μελά ήταν αυτό που έσπασε το …ρόδι στις νίκες στο 63ο διεθνές Ράλλυ Αιγαίου που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ανοικτής Θαλάσσης.

Στην πρώτη ιστιοδρομία, από τις Φλέβες της Βουλιαγμένης μέχρι και τον Φοίνικα Σύρου, απόστασης 66 ναυτικών μιλίων, ο άνεμος βοήθησε τα σκάφη να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους με την άφιξη όλων και στις δύο κατηγορίες PERFORMANCE και SPORT να γίνεται μέσα σε τρεις ώρες από τις 20.37 μέχρι και τις 23.26 το βράδυ του Σαββάτου.

Το «ERINNI» του Κωνσταντίνου Δεβάρη μπήκε πρώτο στο λιμάνι του Φοίνικα στις 20.37 κατακτώντας τον τίτλο του Line Honour, με το «METATRON II» του Νικόλαου Μελά να κερδίζει το μπράτσο στους διορθωμένους χρόνους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «PEGA» της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων με κυβερνήτη τον Κωνσταντίνο Τσιγκαρά και στην τρίτη το BANA BIOLETTA 4 του Γιώργου Συκάρη.

«Νομίζω ότι κερδίσαμε το μπράτσο γιατί απλά κάναμε λιγότερα λάθη από τους αντιπάλους μας. Ήταν πολύ σωστή η απόφαση της επιτροπής αγώνων να ξεκινήσει το μπράτσο από τις Φλέβες και όχι από το Φάληρο γιατί κερδίσαμε μίλια» σχολίασε ο νικητής της πρώτης ιστιοδρομίας Νικόλαος Μελάς, κυβερνήτης του «METATRON II» και ολοκλήρωσε: «Όλα κρίθηκαν στο …μίλι. Εμείς ακολουθήσαμε κατά γράμμα τον σχεδιασμό μας, «παίξαμε» με τον αέρα και δικαιωθήκαμε. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη μας χρονιά στο Ράλλυ και όσο υπάρχει εμείς θα είμαστε παρόντες. Ήταν η πρώτη μας νίκη σε μπράτσο και πλέον η όρεξη για κάτι παραπάνω από την περσινή 3η θέση έχει ανοίξει για τα καλά…».

Οι νικητές της πρώτης ιστιοδρομίας Φλέβες-Φοίνικας πήραν την Κυριακή το πρωί από τον πρόεδρο του ΠΟΙΑΘ κ. Ιωάννη Μαραγκουδάκη τις σημαίες του leg winner αλλά και του Overall leader, σημαία που ελπίζουν να την κρατήσουν στο σκάφος τους μέχρι και την ολοκλήρωση του 63ου Ράλλυ Αιγαίου.

Στην κατηγορία SPORT το «WATER GIPSY» του Ιωάννη Μαραγκουδάκη πήρε την πρώτη ιστιοδρομία Φλέβες-Φοίνικας και το ακολούθησε το «TRINITY» του Walter Kraher και το «OUSΥRA» του Νικηφόρου Χριστοφόρου.

Φεστιβάλ ιστιοπλοΐας στον Φοίνικα Σύρου

Το μεσημέρι της Κυριακής, όπως είθισται τα τελευταία χρόνια όπου το Ράλλυ Αιγαίου «δένει» στον Φοίνικα Σύρου, έλαβε χώρα το Φεστιβάλ Ιστιοπλοΐας με διοργανωτή τον την ONEX Shipyards σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Σύρου και τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης.

Παρουσία του Γιώργου Στεφάνου, Corporate Affairs & Administration Operations Director του Ομίλου ONEX SHIPYARDS & TECHNOLOGIES δεκάδες νεαρά παιδιά είχαν την ευκαιρία να μυηθούν στα μυστικά της ιστιοπλοΐας με σκάφη τύπου Optimist και Ilca σε μια εκδήλωση που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. «Για την ONEX είναι ιδιαίτερη τιμή να στηρίζουμε ως μεγάλος χορηγός το 63ο Ράλι Αιγαίου, έναν θεσμό που εκφράζει τις αξίες της ναυτοσύνης, της προσπάθειας και της συνεργασίας. Ευχόμαστε σε όλα τα πληρώματα καλούς ανέμους, ασφαλείς ιστιοδρομίες και κάθε επιτυχία. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές για τη διαχρονική προσφορά τους στον ελληνικό ιστιοπλοϊκό αθλητισμό» σχολίασε ο εκπρόσωπος του μεγάλου χορηγού του 63ου Ράλλυ Αιγαίου.

Το πρόγραμμα του 63ου Ράλλυ Αιγαίου

Δευτέρα 20/7: Δεύτερη τοπική ιστιοδρομία (15 ν. μ., εκκίνηση 11.00) ONEX CUP, εκδήλωση απονομής επάθλων 1ης & 2ης ιστιοδρομίας (20.30 Ciel Syros)

Τρίτη 21/7: Επίσκεψη και ειδική ξενάγηση στο Ναυπηγείο, Ξενάγηση σε αξιοθέατα της Σύρου

Τετάρτη 22/7: 3η ιστιοδρομία (92 ν.μ., εκκίνηση 11.00) Φοίνικας Σύρου - Λέρος

Πέμπτη 23/7: Beach party - Sup Cup

Παρασκευή 24/7: Ελεύθερη ημέρα, απονομή 3η ιστιοδρομίας

Σάββατο 25/7: 4η ιστιοδροιμία (92 ν.μ., εκκίνηση 11.00), τελικός τερματισμός

Κυριακή 26/7: Ελεύθερος πλους – Επιστροφή

Δευτέρα 27/7: Τελετή απονομής επάθλων (21.00)- Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου

Οι χορηγοί και οι υποστηρικτές της διοργάνωσης

Μέγας Χορηγός και του 63ου Ράλλυ Αιγαίου είναι ο Όμιλος ONEX SHIPYARDS & TECHNOLOGIES που αποτελεί ηγετική δύναμη στους τομείς της ναυπηγικής βιομηχανίας, της άμυνας, των επενδύσεων και της τεχνολογίας, προάγοντας την ανάπτυξη, την αριστεία και την καινοτομία στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο. Χορηγός του αγώνα είναι η εταιρεία ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ, παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή σχοινιών και συρματόσχοινων για τη ναυτιλία. Υποστηρικτές είναι η εταιρεία TECHNAVA, που εξειδικεύεται στην υποστήριξη της ποντοπόρου ναυτιλίας και η JOTUN, παγκόσμιος ηγέτης στα χρώματα ναυτιλίας. Χορηγοί επικοινωνίας του αγώνα είναι ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ ο οποίος είναι και ο επίσημος τηλεοπτικός μεταδότης της διοργάνωσης, η εφημερίδα H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και τα περιοδικά, Ιστιοπλοϊκός Κόσμος, TheYachtbook, Athens Riviera Journal, Skipper on Deck & Boats & Yachting

Την τεχνολογική υποστήριξη της παρακολούθησης των σκαφών παρέχει η G4S Telematix και την υποστήριξη στο διαδίκτυο η εταιρεία INTERAD.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.