Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Σακίρα και τα 200.000 κρύσταλλα Swarovski (video-φωτό)

Για την εμφάνισή της επέλεξε μια μοναδική δημιουργία του οίκου Roberto Cavalli, σχεδιασμένη αποκλειστικά για εκείνη

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Σακίρα

Η Σακίρα γνωρίζει καλά πώς να κερδίζει τις εντυπώσεις, όμως αυτή τη φορά είχε έναν επιπλέον σύμμαχο: περισσότερα από 200.000 κρύσταλλα Swarovski, τα οποία αντανακλούσαν το φως των προβολέων και μετέτρεψαν την εμφάνισή της σε μία από τις πιο λαμπερές στιγμές του τελικού του Μουντιάλ.

Η Κολομβιανή σταρ ανέβηκε την Κυριακή 19 Ιουλίου στη σκηνή του New York New Jersey Stadium, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό μουσικό σόου. Για την εμφάνισή της επέλεξε μια μοναδική δημιουργία του οίκου Roberto Cavalli, σχεδιασμένη αποκλειστικά για εκείνη.

Περισσότερες από 120 ώρες χειροποίητης εργασίας

Το εντυπωσιακό σύνολο σχεδιάστηκε από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου, Fausto Puglisi, ενώ για την ολοκλήρωσή του χρειάστηκαν περισσότερες από δύο εβδομάδες. Οι τεχνίτες εργάστηκαν για περίπου 120 ώρες, τοποθετώντας στο χέρι τα χιλιάδες κρύσταλλα και φροντίζοντας κάθε λεπτομέρεια του κοστουμιού.

Σακίρα

Η δημιουργία αποτελούνταν από ένα κρυστάλλινο bodysuit και μια φούστα με μακριά κρόσσια σε έντονους τόνους του κίτρινου και του ροζ. Η χρωματική παλέτα παρέπεμπε σε ηλιοβασίλεμα και ακολουθούσε το ειδικά σχεδιασμένο μοτίβο «Ray of Sunset». Το σχέδιο αποτελεί μια σύγχρονη εκδοχή του εμβληματικού μοτίβου «Ray of Gold», το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αισθητική και την ιστορία του οίκου Roberto Cavalli.

Σακίρα

Στην ίδια αισθητική και οι 34 χορευτές

Τη Σακίρα συνόδευσαν επί σκηνής 34 χορευτές, οι οποίοι φορούσαν επίσης κοστούμια του διάσημου ιταλικού οίκου. Οι εμφανίσεις τους ακολούθησαν τα χρώματα και τα βασικά στοιχεία του συνόλου της τραγουδίστριας, δημιουργώντας μια ενιαία σκηνική εικόνα γεμάτη λάμψη, ένταση και κίνηση.

Σακίρα

Σακίρα

Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο στάδιο του Ίστ Ράδερφορντ, στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου η Σακίρα μοιράστηκε τη σκηνή με τον Burna Boy. Μαζί παρουσίασαν το «Dai Dai», το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σακίρα Μουντιάλ 2026
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark

Απόρρητο