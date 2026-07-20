Η Σακίρα και τα 200.000 κρύσταλλα Swarovski (video-φωτό)

Η Σακίρα γνωρίζει καλά πώς να κερδίζει τις εντυπώσεις, όμως αυτή τη φορά είχε έναν επιπλέον σύμμαχο: περισσότερα από 200.000 κρύσταλλα Swarovski, τα οποία αντανακλούσαν το φως των προβολέων και μετέτρεψαν την εμφάνισή της σε μία από τις πιο λαμπερές στιγμές του τελικού του Μουντιάλ.

Η Κολομβιανή σταρ ανέβηκε την Κυριακή 19 Ιουλίου στη σκηνή του New York New Jersey Stadium, παρουσιάζοντας ένα εντυπωσιακό μουσικό σόου. Για την εμφάνισή της επέλεξε μια μοναδική δημιουργία του οίκου Roberto Cavalli, σχεδιασμένη αποκλειστικά για εκείνη.

No podemos quejarnos, tremenda la presencia escénica de la reina Shakira. 👸🏼



Es nuestra Shakira, es Colombia 🇨🇴, la amo. pic.twitter.com/UpkvHktbgt — Karo😎☕️🍁🇨🇴🇨🇦👷‍♀️ (@Machesin) July 19, 2026

Περισσότερες από 120 ώρες χειροποίητης εργασίας

Το εντυπωσιακό σύνολο σχεδιάστηκε από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου, Fausto Puglisi, ενώ για την ολοκλήρωσή του χρειάστηκαν περισσότερες από δύο εβδομάδες. Οι τεχνίτες εργάστηκαν για περίπου 120 ώρες, τοποθετώντας στο χέρι τα χιλιάδες κρύσταλλα και φροντίζοντας κάθε λεπτομέρεια του κοστουμιού.

Η δημιουργία αποτελούνταν από ένα κρυστάλλινο bodysuit και μια φούστα με μακριά κρόσσια σε έντονους τόνους του κίτρινου και του ροζ. Η χρωματική παλέτα παρέπεμπε σε ηλιοβασίλεμα και ακολουθούσε το ειδικά σχεδιασμένο μοτίβο «Ray of Sunset». Το σχέδιο αποτελεί μια σύγχρονη εκδοχή του εμβληματικού μοτίβου «Ray of Gold», το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αισθητική και την ιστορία του οίκου Roberto Cavalli.

Στην ίδια αισθητική και οι 34 χορευτές

Τη Σακίρα συνόδευσαν επί σκηνής 34 χορευτές, οι οποίοι φορούσαν επίσης κοστούμια του διάσημου ιταλικού οίκου. Οι εμφανίσεις τους ακολούθησαν τα χρώματα και τα βασικά στοιχεία του συνόλου της τραγουδίστριας, δημιουργώντας μια ενιαία σκηνική εικόνα γεμάτη λάμψη, ένταση και κίνηση.

Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο στάδιο του Ίστ Ράδερφορντ, στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου η Σακίρα μοιράστηκε τη σκηνή με τον Burna Boy. Μαζί παρουσίασαν το «Dai Dai», το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Se cumplió. Shakira y España unidas por segunda vez en la historia. Nuestro talismán y el mayor éxito del planeta. #MiVoto40 para que 'Dai Dai' repita este sábado de #1 en #Del40al1CocaCola, con @TonyAguilarOfi. Sin miedos, sin dudar. @shakira & @burnaboy al #1! @Los40 https://t.co/Q2ALcpOIBe pic.twitter.com/iPApsXjHIR — Ricky (@ricardoante89cl) July 20, 2026

Πηγή: skai.gr

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