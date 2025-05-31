Εντυπωσιακή ανάπτυξη γνωρίζει η παγκόσμια βιομηχανία της κρουαζιέρας επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως έναν από τους πλέον ανθεκτικούς και καινοτόμους τομείς του τουρισμού.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας Cruise Lines International Association (CLIA), ο κλάδος δεν προσελκύει πλέον μόνο τους παραδοσιακούς επιβάτες, αλλά κατακτά και τις νεότερες γενιές, με τους Gen X και Millennials να πρωτοστατούν στην αναζήτηση μοναδικών εμπειριών εν πλω.

Η σταθερή και υπεύθυνη ανάπτυξη του κλάδου διεθνώς συνεχίζεται, με 37,7 εκατομμύρια επιβάτες κρουαζιέρας να προβλέπονται για το 2025, έναντι 34,6 εκατομμύρια το 2024 και 31,69 το 2023.

«Η έκθεση της CLIA για την κατάσταση της κρουαζιέρας το 2025 δείχνει ότι η κρουαζιέρα συνεχίζει να είναι ένας από τους πιο δυναμικούς και ανθεκτικούς τομείς του τουρισμού, που αναπτύσσεται παράλληλα με την ισχυρή ζήτηση για διακοπές κρουαζιέρας, ιδίως μεταξύ των νεότερων γενεών και των νέων ταξιδιωτών», δήλωσε ο Bud Darr, εκτελεστικός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της CLIA.

«Ο κλάδος αποτελεί επίσης ουσιαστικό οικονομικό μοχλό, συνεισφέροντας πάνω από 168 δισεκατομμύρια δολάρια σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο, υποστηρίζοντας 1,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και επενδύοντας δεκάδες δισεκατομμύρια σήμερα στον βιώσιμο στόλο του μέλλοντος».

Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί

Το 2024, οι πιο δημοφιλείς προορισμοί ήταν η Καραϊβική, οι Μπαχάμες και οι Βερμούδες, απορροφώντας το 43% της παγκόσμιας ζήτησης.

Η Βόρεια Αμερική παρέμεινε η ισχυρότερη αγορά προέλευσης, με αύξηση 13% σε σύγκριση με το 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της CLIA, το 82% όσων έχουν ταξιδέψει με κρουαζιερόπλοιο σχεδιάζουν να ξαναταξιδέψουν, με το 25% να κάνει δύο ή και περισσότερες κρουαζιέρες τον χρόνο.

Οι ταξιδιώτες των νέων γενεών δηλώνουν ενθουσιασμένοι με την εμπειρία, εκτιμώντας την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη δυνατότητα να επισκεφθούν πολλαπλούς προορισμούς και την ποικιλία των εμπειριών.

Επιπλέον, καταγράφεται αυξανόμενη τάση για πολυγενεακά ταξίδια, με το 1/3 των επιβατών να ταξιδεύει με μέλη από τρεις ή και περισσότερες γενιές.

Παράλληλα, η δημοτικότητα των κρουαζιέρων εξερεύνησης και εκστρατείας αυξήθηκε κατά 22% μέσα σε έναν μόλις χρόνο.

Ο οικονομικός αντίκτυπος του κλάδου

Αν και αντιπροσωπεύει μόλις το 2% του παγκόσμιου τουρισμού, η συνεισφορά της στην παγκόσμια οικονομία ανήλθε σε 168 δισ. δολάρια το 2023, υποστηρίζοντας 1,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Στις ΗΠΑ μόνο, η επίδραση του κλάδου ανήλθε σε 65 δισ. δολάρια, με 290.000 θέσεις εργασίας και 25 δισ. δολάρια σε μισθούς.

Ο θετικός αντίκτυπος επεκτείνεται και σε τοπικό επίπεδο. Το 69% των επιβατών διανυκτερεύει σε ξενοδοχεία πριν ή μετά την κρουαζιέρα, ενώ 6 στους 10 επιστρέφουν αργότερα στον προορισμό που επισκέφθηκαν αρχικά μέσω κρουαζιέρας, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες.

Επενδύσεις

Η βιομηχανία της κρουαζιέρας συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά τόσο στην ποικιλία όσο και στη βιωσιμότητα. Σήμερα διαθέτει πάνω από 300 πλοία και χιλιάδες δρομολόγια, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε τύπου ταξιδιώτη.

Μέχρι το 2028, το 50% των νέων πλοίων θα διαθέτει κινητήρες φιλικούς προς το περιβάλλον, ενώ το 72% του στόλου θα είναι εξοπλισμένο με δυνατότητα σύνδεσης με χερσαία πηγή ενέργειας, μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων στα λιμάνια.

Η CLIA προβλέπει την ένταξη 11 νέων πλοίων στον παγκόσμιο στόλο το 2025, ενώ συνολικά 56 νέα πλοία έχουν παραγγελθεί για την περίοδο 2025-2036, αντιπροσωπεύοντας επενδύσεις ύψους 56,8 δισ. δολαρίων.

Πάνω από το 70% αυτών ανήκει στην κατηγορία των μικρού έως μεσαίου μεγέθους, γεγονός που αντανακλά τη στρατηγική της βιώσιμης και ευέλικτης ανάπτυξης.

Το πρώτο κρουαζιερόπλοι στον κόσμο που θα κινείται με υδρογόνο

O ναυπηγικό όμιλος Fincantieri και η εταιρεία κρουαζιέρας Viking Cruises ανακοίνωσαν ήδη τα σχέδια για τα πρώτα κρουαζιερόπλοια στον κόσμο που θα κινούνται με υδρογόνο επί του πλοίου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στις προσπάθειες απαλλαγής του τομέα από τον άνθρακα.

Το πρώτο πλοίο, με την ονομασία Viking Libra, κατασκευάζεται επί του παρόντος στο ναυπηγείο της Fincantieri στην Ανκόνα και η παράδοση του έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2026.

Το πλοίο χωρητικότητας 54.300 τόνων θα εκτείνεται σε μήκος 239 μέτρων και θα φιλοξενεί 998 επιβάτες σε 499 καμπίνες.

Αυτό που κάνει το Viking Libra να ξεχωρίζει είναι το σύστημα πρόωσής του, ικανό να παράγει έως και έξι μεγαβάτ ισχύος μέσω της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου υδρογόνου, επιτρέποντας τη λειτουργία χωρίς εκπομπές ρύπων.

Η δέσμευση της Viking για την ενέργεια υδρογόνου επεκτείνεται και στο δεύτερο πλοίο της κατηγορίας αυτής, το Viking Astrea, το οποίο επίσης κατασκευάζεται στο ναυπηγείο της Ανκόνα και η παράδοση έχει προγραμματιστεί για το 2027

Αυτή η πρόοδος θα επιτρέψει στα δύο κρουαζιερόπλοια να έχουν πρόσβαση σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές που συνήθως περιορίζονται στα συμβατικά κρουαζιερόπλοια.

Τι επισημαίνει ο εκτελεστικός πρόεδρος της CLIA

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

