«Τα δικαιώματα της ελληνικής αλιείας απορρέουν από το Δίκαιο της Θάλασσας και από την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο περιθώριο της σημερινής του συνάντησης με τον επίτροπο Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της ΕΕ, Ανδρέα Καδή. Ο υπουργός πρόσθεσε ότι «αυτά τα δικαιώματα πρέπει να διασφαλίζονται και να μην καταπατώνται, ώστε να μπορούμε να ασκούμε αυτό το σημαντικό επάγγελμα με ασφάλεια και σεβασμό στους κανονισμούς, με την επιτήρηση του Λιμενικού Σώματος για την τήρηση των αποστάσεων από τις ακτές και των σχετικών κανονισμών για τις τράτες βυθού».

Ο υπουργός επισήμανε τον κρίσιμο ρόλο και τη σημασία της αλιείας, και στη συνέχεια, αναφερόμενος στις ενεργειακές διασυνδέσεις και τη σημασία των θαλάσσιων υποδομών, τόνισε: «Τα θέματα της ενέργειας και ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζουμε υποθαλάσσιες διασυνδέσεις - που μπορούν να οδηγήσουν σε φθηνότερο ρεύμα, σε καλύτερη εκμετάλλευση, σε όχι σπατάλη και σε συνεργασίες μεταξύ των χωρών της περιοχής - είναι πολύ σημαντικά για εμάς και είμαστε έτοιμοι να υπηρετήσουμε αυτές τις ευρωπαϊκές πολιτικές».

Ο κ. Κικίλιας επανέλαβε την προσήλωση της Ελλάδας στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, δηλώνοντας: «Ό,τι μας ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε στο κομμάτι της τεχνογνωσίας για τα νησιά μας - των ανευρέσεων πηγών ενέργειας, των μονάδων αφαλάτωσης, τις οποίες κατασκευάζουμε ώστε να έχουμε παραπάνω υδάτινους πόρους κ.α - είτε οτιδήποτε έχει να κάνει με το δίκτυο της θάλασσας, είμαστε εδώ για να συνεισφέρουμε».

Τέλος, υπογράμμισε ότι «για ακόμα μια φορά, ότι η ισχύς είναι εν τη ενώσει. Καταλαβαίνουμε ότι, πολλές φορές, η ΕΕ των 27 μελών είναι και γραφειοκρατική, καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές απαιτείται χρόνος για να παρθούν αποφάσεις. Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε καλύτερα και να επιταχύνουμε το χρόνο των αποφάσεων προς όφελος των ευρωπαϊκών λαών και φυσικά και των πολιτών μας εδώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο».

Ακολουθούν αναλυτικά οι δηλώσεις των κ.κ. Κικίλια και Καδή.

Δήλωση Β. Κικίλια:

«Εγώ να ευχαριστήσω θερμά τον Ευρωπαίο αλλά και Κύπριο Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών. Να δώσω συγχαρητήρια για την ανάληψη της καινούργιας του θέσης και να πω ότι το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η πολιτική ηγεσία, οι υπηρεσιακοί παράγοντες και το Λιμενικό Σώμα, είμαστε όλοι στη διάθεσή του, προκειμένου να έχουμε μια γόνιμη και εποικοδομητική συνεργασία. Προφανώς, τα θέματα της οικολογίας, τα θέματα της πράσινης ανάπτυξης και της μετατροπής των στόλων μας με νέα καύσιμα και νέες τεχνολογίες πιο φιλικές για το περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικά. Ομοίως, όμως - και αυτό το τονίσαμε στον κύριο Επίτροπο - και ο ανταγωνισμός πρέπει να διατηρηθεί στο υψηλό επίπεδο που έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ό,τι έχει να κάνει με τους στόλους μας, τους ευρωπαϊκούς στόλους - μεγάλο κομμάτι του ευρωπαϊκού στόλου είναι ο ελληνικός, ο ελληνόκτητος στόλος - και σε ό,τι έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα για τα λιμάνια μας που, αν ελέγχεται το παγκόσμιο εμπόριο στο 90% από την ποντοπόρο ναυτιλία, θα δείτε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν - και είναι ευρωπαϊκά λιμάνια - αλλά και τα 18.500 μίλια ακτογραμμής και ευρωπαϊκών θαλάσσιων συνόρων τα οποία έχουμε και τα οποία έχουμε αποφορτιστεί να τα φυλάττουμε, αλλά και τον ανθρωπιστικό ρόλο που έχει το Λιμενικό και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ως προς την αλιεία. Σε καιρούς κρίσης και κλιματικής κρίσης και δυστυχώς, εμπόλεμων καταστάσεων στον πλανήτη, το θέμα το επισημιστικκό, το θέμα της επιβίωσής μας, τίθεται πάντα σε πρώτο πλάνο. 'Αρα, η αλιεία και το χαρτοφυλάκιο του κυρίου Τσώκου, παίζουν έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσουμε πολιτικά. Επίσης, τα θέματα της ενέργειας και ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζουμε υποθαλάσσιες διασυνδέσεις - που μπορούν να οδηγήσουν σε φθηνότερο ρεύμα, σε καλύτερη εκμετάλλευση, σε όχι σπατάλη και σε συνεργασίες μεταξύ των χωρών της περιοχής - είναι πολύ σημαντικά για εμάς και είμαστε έτοιμοι να υπηρετήσουμε αυτές τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Τα δικαιώματα της ελληνικής αλιείας απορρέουν από το Δίκαιο της Θάλασσας και από την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Αυτά τα δικαιώματα πρέπει να διασφαλίζονται και να μην καταπατώνται, ώστε να μπορούμε να ασκούμε αυτό το σημαντικό επάγγελμα με ασφάλεια και σεβασμό στους κανονισμούς, με την επιτήρηση του Λιμενικού Σώματος για την τήρηση των αποστάσεων από τις ακτές και των σχετικών κανονισμών για τις τράτες βυθού.

Για ακόμα μια φορά, θα τονίσω ότι η ισχύς είναι εν τη ενώσει. Καταλαβαίνουμε ότι, πολλές φορές, η ΕΕ των 27 μελών είναι και γραφειοκρατική, καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές απαιτείται χρόνος για να παρθούν αποφάσεις. Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε καλύτερα και να επιταχύνουμε το χρόνο των αποφάσεων προς όφελος των ευρωπαϊκών λαών και φυσικά και των πολιτών μας εδώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ό,τι μας ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε στο κομμάτι της τεχνογνωσίας για τα νησιά μας - των ανευρέσεων πηγών ενέργειας, των μονάδων αφαλάτωσης, τις οποίες κατασκευάζουμε ώστε να έχουμε παραπάνω υδάτινους πόρους κ.α - είτε οτιδήποτε έχει να κάνει με το δίκτυο της θάλασσας, είμαστε εδώ για να συνεισφέρουμε».

Δήλωση Α. Καδή:

«Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον υπουργό για την φιλοξενία. Είχαμε μία πάρα πολύ γόνιμη συζήτηση. Τα θέματα του υπουργείου είναι άμεσα συνυφασμένα με το δικό μου το χαρτοφυλάκιο και επηρεάζουν τις πολιτικές που εφαρμόζουμε στις θάλασσές μας. Ενημέρωσα τον υπουργό για την σημαντική πρωτοβουλία η οποία εξελίσσεται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την διαμόρφωση και παρουσίαση του συμφώνου για τους ωκεανούς. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο ανάπτυξης αυτού του εμβληματικού, θα έλεγα, στρατηγικού σχεδιασμού ο οποίος, με ολιστική προσέγγιση, θέτει κάτω από την ίδια ομπρέλα όλες τις πολιτικές οι οποίες επηρεάζουν και επηρεάζονται από τους ωκεανούς. Προφανώς, η ναυτιλία είναι μία από αυτές τις πολιτικές. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήσαμε για την ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας του τομέα της ναυτιλίας, μέσα από την υιοθέτηση των ευρωπαϊκών υποπτυχών. Συζητήσαμε επίσης την ανάγκη, οι νησιωτικές περιοχές, να βρεθούν στο επίκεντρο των σχεδιασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαβεβαίωσα τον Υπουργό ότι αυτό είναι στις προθέσεις μας.

Θα είναι στο επίκεντρο, θα έλεγα, του συμφώνου με τους ωκεανούς, όπως στο επίκεντρο της ευρύτερης Ευρωπαϊκής πολιτικής θα είναι η αειφόρος ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών της Ευρώπης και αυτό θα συνοδευτεί με μια στρατηγική που θα αναπτυχθεί και θα παρουσιαστεί από το των Κολλέγιο των Ευρωεκλογών. Ευχαριστώ θερμά τον υπουργό και από εδώ και πέρα ανοίγει, έτσι, ένα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στις υπηρεσίες του υπουργείου και της υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτως ώστε οι ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν την θάλασσα, τους ωκεανούς, να παρουσιαστούν με αποτελεσματικότητα στην Ελλάδα».

ΑΠΕ - ΜΠΕ

