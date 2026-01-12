Δύο δεξαμενόπλοια με κινεζική σημαία που πλησίαζαν προς τη Βενεζουέλα για να παραλάβουν φορτία πετρελαίου, έκαναν αναστροφή, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα που επικαλείται το Reuters.

Προηγουμένως, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ επιβιβάστηκε την Παρασκευή σε πέμπτο πετρελαιοφόρο, ενώ συνέχισε να παρακολουθεί άλλα πλοία που επιχειρούσαν να παρακάμψουν τον αποκλεισμό των ΗΠΑ σε υπό κυρώσεις δεξαμενόπλοια που ταξιδεύουν προς και από τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στη Wall Street Journal.

