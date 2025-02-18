Reuters: Τα ελληνικά ναυπηγεία επέστρεψαν - Σημάδι της ευρύτερης ανάκαμψης της Ελλάδας

Ο ήχος από τα χτυπήματα των σφυριών και τις συγκολλήσεις ακούστηκε από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά κοντά στην Αθήνα τον περασμένο μήνα, καθώς οι εργάτες επισκεύαζαν την πλώρη ενός μεγάλου δεξαμενόπλοιου, ενώ άλλα πλοία περίμεναν να επισκευαστούν, σημειώνει σε ανάλυσή του το πρακτορείο Reuters.

Η δραστηριότητα αυτή, τονίζει το διεθνές πρακτορείο, σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή για το ναυπηγείο: πριν από ένα χρόνο, μετά από δεκαετίες κυβερνητικής ιδιοκτησίας, ήταν άδειο, σε ένα δείγμα των παρατεταμένων επιπτώσεων της καταστροφικής κρίσης χρέους της Ελλάδας την περίοδο 2009-2018.

«Τώρα υπάρχει και πάλι ζωντάνια», δήλωσε ο Θεόδωρος Ευαγγέλου, ο οποίος πραγματοποιούσε αμμοβολή και βάψιμο σκαφών στο ναυπηγείο. «Δεν μπορούσα να βρω δουλειά πουθενά».

Η τύχη του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά, το οποίο πουλήθηκε από την κυβέρνηση στον μεγιστάνα της ναυτιλίας Γιώργο Προκοπίου πέρυσι, είναι ένα σημάδι της ευρύτερης ανάκαμψης της Ελλάδας από την κρίση, η οποία είδε επίσης το κράτος να πουλάει μερίδια σε τράπεζες, καθώς και συμμετοχές σε ένα μεγάλο αεροδρόμιο και έναν αυτοκινητόδρομο, τονίζει το Reuters.

«Η κεντροδεξιά κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει επίσης από το 2019 πουλήσει τις συμμετοχές της στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου», προσθέτει το δημοσίευμα.

Η προσέλκυση πλοιοκτητών σημαίνει ότι μπορούν να δημιουργήσουν επιχειρήσεις επισκευάζοντας τα δικά τους πλοία στην Ελλάδα - και όχι στην Τουρκία, την Ασία ή τη Ρουμανία.

Ενώ οι Έλληνες διαθέτουν τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο με 5.500 πλοία, τα ναυπηγεία της χώρας έχουν χάσει έδαφος έναντι των ανταγωνιστών τους αλλού και μέχρι τώρα οι προσπάθειες ιδιωτικοποίησης έχουν βαλτώσει ή αποτύχει.

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά επισκεύασαν 37 πλοία το περασμένο έτος και ο αριθμός αυτός αναμένεται να διπλασιαστεί το επόμενο έτος, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στο Reuters. Η άνοδος αντικατοπτρίζεται στον ευρύτερο κλάδο: οι επισκευές πλοίων στην Ελλάδα πλησίασαν τις 700 πέρυσι από 330 το 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας.

«Επιστρέψαμε και είμαστε εδώ για να μείνουμε», δήλωσε ο Βαρβιτσιώτης.

Σχέδια επέκτασης

Η αυξημένη επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ήδη διπλασιάσει τη συμβολή των ναυπηγείων στο ΑΕΠ της χώρας στο 1,5%, δήλωσε ο Πάνος Ξενοκώστας, ιδιοκτήτης της ΟΝΕΧ που αγόρασε τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου από το κράτος το 2020 και το 2018. Ο ίδιος θέλει να αυξήσει το ποσοστό σε έως και 2,5% σε πέντε χρόνια.

Οι ετήσιες επισκευές στα δύο ναυπηγεία του έχουν αυξηθεί από μερικές δεκάδες την τελευταία δεκαετία σε 220 το 2024, δήλωσε ο Ξενοκώστας, ο οποίος σχεδιάζει να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στην κατασκευή πλοίων και πλατφορμών γεώτρησης και να επισκευάσει εξειδικευμένα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

«Η άνοδος των ναυπηγείων βάζει την Ελλάδα ξανά στο παιχνίδι ως κέντρο επισκευής στη Μεσόγειο», δήλωσε ο ειδικός σε θέματα ναυτιλίας και χρηματοδότης της ναυτιλίας Γιώργος Ξηραδάκης. «Δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα μεγάλα τουρκικά και ασιατικά ναυπηγεία, αλλά μπορούν να πάρουν ένα σημαντικό μερίδιο».

Η Ελλάδα κατασκεύασε και επισκεύασε εκατοντάδες πλοία στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, πριν μεγάλο μέρος της βιομηχανίας περάσει στα χέρια της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης της δεκαετίας του 1980, σημειώνει το Reuters. Τα προάστια της εργατικής τάξης δυτικά της Αθήνας, όπου λειτουργούν τα περισσότερα ναυπηγεία, βιώνουν επίσης μια ανάκαμψη.

Στην παραθαλάσσια περιοχή Πέραμα, δεκάδες εταιρείες λειτουργούν ως υπεργολάβοι για τα μεγάλα ναυπηγεία. Η ανεργία, που πριν από 10 χρόνια ήταν στο 40%, έχει πέσει τόσο χαμηλά που οι εργολάβοι δεν μπορούν να βρουν αρκετούς εργαζόμενους, δήλωσε ο δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος.

«Τώρα χρειαζόμαστε περισσότερους δρόμους και χώρους στάθμευσης για να αντιμετωπίσουμε την αυξημένη κυκλοφορία», δήλωσε ο Λαγουδάκος. «Η πόλη μας ακμάζει».

Πηγή: skai.gr

