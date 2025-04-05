Θαλάσσια σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας: Χαμός με τις κρατήσεις και φέτος

Αυξημένη είναι και φέτος η ζήτηση των εισιτηρίων και των κρατήσεων για τη θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, με το οχηματαγωγό επιβατικό πλοίο Daleela να είναι έτοιμο να σαλπάρει από το λιμάνι Λεμεσού στις 31 Μαΐου 2025.

Από τις 2 Απριλίου, ημέρα που τέθηκε σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων και αγοράς εισιτηρίων, το ενδιαφέρον είναι αρκετά μεγάλο, ανέφερε στο philenews ο κ. Χαράλαμπος Μανώλη, εκ των διευθυντών της διαχειρίστριας εταιρείας. Εξήγησε ότι μέσα στις πρώτες 24 ώρες, οι κρατήσεις έχουν ξεπεράσει τις 1.000, τόσο για τα δρομολόγια προς Πειραιά όσο και για τα δρομολόγια από τον Πειραιά προς Λεμεσό.

Πέραν των επιβατών, φαίνεται ότι αυξημένη είναι και η ζήτηση για τη μεταφορά κατοικιδίων. Σύμφωνα με τον κ. Μανώλη, μέχρι τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης (3/4), οι κρατήσεις για τα δρομολόγια από Λεμεσό προς Πειραιά ανέρχονταν σε 1.239 επιβάτες. Όσον αφορά τα οχήματα, οι κρατήσεις έφταναν τις 418, για τις μοτοσικλέτες τις 68 και για τα κατοικίδια τις 43.

Σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια από Πειραιά προς Λεμεσό, οι κρατήσεις αφορούν 1.294 επιβάτες, 372 οχήματα, 94 μοτοσικλέτες και 39 κατοικίδια.

«Οι κρατήσεις για άλλη μια χρονιά είναι αυξημένες», σημείωσε ο κ. Μανώλης, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες έχουν αγκαλιάσει τη θαλάσσια σύνδεση.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων λειτουργίας της γραμμής, ταξίδεψαν συνολικά 22.582 επιβάτες και 772 κατοικίδια ζώα, ενώ μεταφέρθηκαν 7.641 συνοδευόμενα οχήματα.

