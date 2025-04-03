Διήμερη επίσκεψη στη Θράκη, πραγματοποίησε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, με αφορμή τη διεξαγωγή ενός πολύ σημαντικού Επιστημονικού Συνεδρίου που διεξήχθη στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), στην Κομοτηνή, με την συνδιοργάνωση του Ινστιτούτου Δημοκρατίας “Κωνσταντίνος Καραμανλής” και του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Δ.Π.Θ.

Είναι το 1ο Συνέδριο «Πολιτικής Επιστήμης και Διακυβέρνησης», που γίνεται σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή της Πατρίδος μας, με την συμμετοχή Υπουργών της Κυβέρνησης, αλλά και εκλεκτών ομιλητών του Ακαδημαϊκού χώρου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην ομιλία του στην θεματική, “Το Κυβερνητικό σχέδιο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη της Θράκης”, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής, αναφέρθηκε αρχικά στον Λιμένα της Αλεξανδρούπολης επισημαίνοντας ότι:

«Ήδη τρέχουν μία σειρά από έργα ισχυρού αναπτυξιακού αποτυπώματος στην Αλεξανδρούπολη. Προ ολίγων ημερών, με σχετική απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ, κατακυρώθηκε οριστικά στον ανάδοχο, το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΥΛΟ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ- ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ», στην τιμή των 17.000.000 €. Ένα έργο πνοής που θα αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες του λιμένος.».

Επιπλέον όπως είπε, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, «έχει κατανείμει ποσό 3.000.000 € περίπου, για την αναβάθμιση του Λιμένος Αλεξανδρούπολης σε θέματα ασφαλείας ISPS και Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ) Schengen, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς της Ε.Ε.».

Και προσέθεσε ότι: «Το Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι στο σχεδιασμό για να αποκτήσει δική του Πλοηγική Υπηρεσία, βάσει της αναθεώρησης του σχετικού Π.Δ. για τις Πλοηγικές Υπηρεσίες, ενώ πρόσφατα ενισχύθηκε και το Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης με ένα υπερσύγχρονο Πλωτό Σκάφος του Λ.Σ. - το PLS 1105 - το οποίο προσφέρει ήδη πολύτιμες υπηρεσίες, σε αυτήν την κρίσιμη γωνιά της χώρας.».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην συνεργασία που υπάρχει ήδη μεταξύ του Υπουργείου και του Δ.Π.Θ. λέγοντας: «Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, έχει αναπτύξει μία εποικοδομητική συνεργασία με το Δ.Π.Θ., όσον αφορά μελέτες για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με έμφαση στα επιφανειακά ύδατα και την καλύτερη δυνατή τεκμηρίωση του υδατικού ισοζυγίου στα νησιά μας.» Ανακοίνωσε δε ότι πολύ σύντομα «θα υπογράψουμε την προγραμματική σύμβαση για την σύνταξη μελέτης που αφορά σε επτά νησιά, στα οποία θα προσθέσουμε και την Σαμοθράκη και την Θάσο.».

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Γκίκας ανέφερε:

«Στόχος του Υπουργείου μας και του Υπουργού Βασίλη Κικίλια, είναι να στηρίξουμε την Θράκη - μία περιοχή εξαιρετικής Εθνικής σπουδαιότητας - προκειμένου αφενός να δοθούν άμεσες λύσεις σε χρόνια προβλήματα και αφετέρου να συμβάλλουμε στις μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές της ευρύτερης περιοχής. Η ανάπτυξη της Θράκης δεν μπορεί να γίνει, αν δεν υπάρχουν σύγχρονες λιμενικές υποδομές, και ανεπτυγμένα Περιφερειακά Λιμάνια».

Στο Συνέδριο μίλησαν επίσης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστας Τσιάρας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης κ. Κώστας Γκιουλέκας, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, κ. Νίκος Παπαϊωάννου, η συντονίστρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, κα Έλενα Σώκου και ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ., κ. Φώτης Μάρης.

Παράλληλα, ο Στέφανος Γκίκας πραγματοποίησε υπηρεσιακές επισκέψεις στο Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, καθώς και στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α.), όπου ενημερώθηκε από τον Δ/Σ κ. Κωνσταντίνο Χατζηκωνσταντίνου.

Στο περιθώριο της διήμερης επίσκεψης, ο κ. Υφυπουργός πραγματοποίησε πληθώρα εθιμοτυπικών συναντήσεων με εκπροσώπους Αρχών και Φορέων της Θράκης και συγκεκριμένα, με τον Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας & Θράκης, κ. Χριστόδουλο Τοψίδη, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας – Κομοτηνής, κ.κ. Παντελεήμονα, τον Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κ. Φώτιο Μάρη, τον Δήμαρχο Κομοτηνής κ. Γιάννη Γκαράνη, τον Διοικητή του Δ’ Σώματος Στρατού, Αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο, τον Διοικητή της ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού, Υποστράτηγο Κωνσταντίνο Γάκη, ενώ στην Αλεξανδρούπολη συναντήθηκε με τον Βουλευτή Έβρου κ. Χρήστο Δερμεντζόπουλο.





