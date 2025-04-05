Σε μια περίοδο ραγδαίων εξελίξεων και διεθνών ανακατατάξεων, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 12 Απριλίου 2025, επιχειρεί να φωτίσει το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας με τη βοήθεια κυβερνητικών αξιωματούχων, εφοπλιστών, αναλυτών και ακαδημαϊκών.

Η ναυτιλία είναι ταυτισμένη με την Ελλάδα. Οι Έλληνες εφοπλιστές κατέχουν εμπορικά πλοία που φτάνουν το 21% της χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου, ενώ η ναυτιλία συνεισφέρει άμεσα το 7% του ΑΕΠ της χώρας κι έμμεσα το 11%. Ωστόσο, η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες προκλήσεις.

Οι περιφερειακοί πόλεμοι και η παγκόσμια γεωπολιτική αναταραχή διαταράσσουν τις θαλάσσιες οδούς και εκτοξεύουν τα μεταφορικά κόστη. Ταυτόχρονα, η πράσινη μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός διαμορφώνουν ένα καινούργιο τεχνολογικό πλαίσιο για τις θαλάσσιες μεταφορές. Σε αυτό το ασταθές και άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον τα λιμάνια καλούνται να εκσυγχρονίσουν γρήγορα τις υποδομές τους και να αναθεωρήσουν τις εμπορικές στρατηγικές τους.

Μεταξύ των συμμετεχόντων θα είναι ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών Κώστας Καδής, ο πρώην Αναπληρωτής ΥΠΕΞ των ΗΠΑ και πρεσβευτής στην Ελλάδα Geoffrey R. Pyatt, ο πρώην Διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη αντιστράτηγος Ben Hodges, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος Αλεξανδράτος, ο Γενικός Γραμματέας του International Union of Marine Insurance Lars Lange, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Άγγελος Καρακώστας, ο CEO των Lavinia Corporation & Laskaridis Shipping Company Ltd Πάνος Λασκαρίδης, ο Πρόεδρος του ΔΣ της Diana Shipping Inc Συμεών Παληός, η Επικεφαλής του Γραφείου Ελλάδας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Μαριάννα Ναθαναήλ, ο Γενικός Διευθυντής του American Club Europe Ηλίας Τσακίρης, η Επικεφαλής επιχειρηματικής ανάπτυξης, World Ocean Initiative και Co-president του Harvard Kennedy School Women’s Network Tatiana der Avedissian, η Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ Μαρία Γαβουνέλη, η Chief Executive Officer του Partnership for Observation of the Global Ocean Sophie Seeyave, η Assistant Professor στο Global Ocean Institute of WMU Ασπασία Πάστρα, η Senior Fellow στο Scowcroft Center for Strategy and Security του Atlantic Council Elisabeth Braw, και ο Sen. Fellow στο Kleinman Center for Energy Policy του University of Pennsylvania Benjamin L. Schmitt.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

