«Η Ναυτιλία είναι ο σημαντικότερος εξωστρεφής πυλώνας της Ελληνικής Οικονομίας. Είμαι πραγματικά ευγνώμων που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μου εμπιστεύτηκε τη θέση του Υπουργού σε έναν τόσο σημαντικό τομέα» ανέφερε εισαγωγικά ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο διεθνές συνέδριο 2nd International Maritime Security Conference, που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Υπογράμμισε ότι ζούμε σε αβέβαιους καιρούς και η εθνική οικονομία όπως και μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ της που προέρχεται από τη ναυτιλία, επηρεάζονται από γεωπολιτικές και στρατηγικές αποφάσεις.

«Κατά συνέπεια η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όσον αφορά τον κόσμο της ναυτιλίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη».

Σημείωσε ότι το 90% του συνόλου της διακίνησης των εμπορευμάτων παγκόσμια γίνεται με πλοία, εκ των οποίων ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ( 20%) είναι ελληνόκτητα παρότι δεν είναι υπό ελληνική σημαία, σημειώνοντας ότι το θέμα αυτό (της σημαίας) πρέπει να μελετηθεί εκ νέου.

«Πρόκειται για μια τεράστια δύναμη που δεν μπορεί να παραγνωριστεί» είπε και πρόσθεσε ότι αυτή η δύναμη πρέπει να μετουσιωθεί σε διαπραγματευτικό πλεονέκτημα.

Βρισκόμαστε και τώρα και στο άμεσο μέλλον σε συνεχή διάλογο και διαπραγμάτευση με πρώτο πεδίο τη συζήτηση μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή οικογένεια.

«Κατανοώ και σέβομαι την πράσινη οικονομία, τις χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σέβομαι τη στήριξη της οικολογίας και την εξασφάλιση των επόμενων γενεών και όλη την προσπάθεια που έχει γίνει εκ μέρους της ΕΕ, αλλά η ανταγωνιστικότητα είναι απαραίτητη. Αυτό το επισημάναμε από κοινού οι πλοιοκτήτες και η ελληνική κυβέρνηση, πρόσφατα στις Βρυξέλλες. Πρέπει να δράσουμε προσεκτικά και να γεφυρώσουμε το χάσμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα που βρίσκονται σε συνεχή ανάπτυξη σε αντίθεση με την ΕΕ που, δυστυχώς, έχει μείνει πολύ πίσω».

Και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου τονίζοντας ότι αν δεν ληφθούν άμεσα οι σωστές αποφάσεις από την ΕΕ θα χαθεί ένα ευρωπαϊκό κι όχι μόνο ελληνικό, στρατηγικό πλεονέκτημα που αφορά στον στόλο και τους πλοιοκτήτες.

«Είναι η ώρα της κρίσης για τη γραφειοκρατία στις Βρυξέλλες, η οποία, δυστυχώς, εδώ και πολλές δεκαετίες έχει κάνει μηδαμινή δουλειά, ενώ ακόμη δεν έχει βρεθεί μια κοινή στρατηγική που θα εφαρμοστεί και θα υποστηριχθεί από όλους, τουλάχιστον όχι όσο νωρίς όσο θα έπρεπε. Το momentum και η δυναμική είναι ουσιώδους σημασίας στην παγκόσμια πολιτική σκηνή».

Αναφορικά με τον κανονισμό θαλάσσιου δικαίου είπε ότι «δεν μιλάμε μόνο για την αλιεία, για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Μιλάμε για την ηλιακή και αιολική ενέργεια και με δεδομένο ότι στρατηγικά οι ΗΠΑ στρέφονται στις γεωτρήσεις, δεν βλέπω άλλο τρόπο για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα». Εστιάζοντας στην περιοχή μας τη ΝΑ λεκάνη της Μεσογείου επεσήμανε ότι «αφού στο ένα μέρος του Λιβυκού ορίου νοτίως της Κρήτης, Ισραηλινοί, Λίβυοι και Αιγύπτιοι έχουν ήδη προχωρήσει σε επιτυχημένες γεωτρήσεις, δεν καταλαβαίνω γιατί στην άλλη πλευρά αυτής της λεκάνης, σε αναλογία να μην έχουμε μια καλή ευκαιρία.

Πρέπει να συγχαρώ τους συναδέλφους μου στην ελληνική κυβέρνηση που αποφάσισαν να συνεχίσουν να πιέζουν και βλέπουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση από την Chevron που νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα».

Όσον αφορά στον κρίσιμο τομέα της ασφαλούς ναυσιπλοΐας ο Υπουργός Ναυτιλίας, αναφέρθηκε στους κινδύνους από έκνομες στρατιωτικές ενέργειες όπως οι πειρατείες και οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά θάλασσα, τονίζοντας ότι για την αντιμετώπιση τέτοιων σημαντικών για την ασφάλεια πλοίων και πληρωμάτων κινδύνων σε καίρια περάσματα των θαλάσσιων οδών, απαιτείται ανάλογη αντεπίθεση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός στην ανάγκη ενίσχυσης των πρωτοκόλλων στην κυβερνοασφάλεια, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο διοίκησης, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία κράτους ιδιωτικής πρωτοβουλίας και σε αυτόν τον τομέα για να δημιουργηθεί το σωστό πλαίσιο.

Σχετικά με τον εξοπλισμό του Λιμενικού Σώματος επισήμανε την ανάγκη αναβάθμισης του στόλου της Ακτοφυλακής, καθώς και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν τα στελέχη του ΛΣ στην καταπολέμηση του εγκλήματος (λαθρεμπόριο όπλων, ναρκωτικών και παράνομων μεταναστών).

Τόνισε, επίσης, ότι η ασφάλεια στα λιμάνια, των εργαζομένων και των ταξιδιωτών αποτελούν πάντα πρώτη προτεραιότητα. Δεσμεύθηκε, δε, ότι θα προχωρήσουν όλοι οι διαγωνισμοί και οι ΣΔΙΤ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων στον κλάδο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην καθοριστική σημασία της εκπαίδευσης, σημειώνοντας ότι «πρέπει να δώσουμε περισσότερα στους νέους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν καπετάνιοι ή μηχανικοί ή να κάνουν όλων των ειδών τις δουλειές στο χώρο της ναυτιλίας, με τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου για την αναβάθμιση των υφιστάμενων δεξιοτήτων και την απόκτηση νέων».

«Το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα εργαστώ και θα εργαστούμε πάρα πολύ σκληρά, προκειμένου να παράγουμε αποτέλεσμα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ναυτιλίας.

