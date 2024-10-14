Ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα ναυπήγησης «πράσινων» πλοίων στην ακτοπλοΐα για τις άγονες γραμμές, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Ναυτιλίας.

Ο αρμόδιος υπουργός Χρήστος Στυλιανίδης, είχε διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας, καθώς και με λοιπούς αυτόνομους φορείς.

Οι συναντήσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια της έναρξης της προμελέτης για το έργο Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) «Consultant for the Pre-feasibility study for a Green Ferries PPP» που πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2024.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, ο κ. Στυλιανίδης μαζί με τους εκπροσώπους των ανάδοχων εταιρειών, ενημέρωσε τα ενδιαφερόμενα μέρη για το έργο ΣΔΙΤ που αφορά στις άγονες γραμμές και ειδικότερα στη μελέτη ακτοπλοϊκών συνδέσεων δημόσιας υπηρεσίας και τη χρήση «πράσινων» πλοίων.

Ανάλογες ενημερωτικές συναντήσεις θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, στο πλαίσιο διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders consultation).

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης, δήλωσε σχετικά:

«Στις 05.09.2024 ξεκινήσαμε την ανάπτυξη του καινοτόμου μοντέλου Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που θα ενισχύσει, όπως είχα επισημάνει και τότε, τη μετάβαση σε πράσινα πλοία, ελαχιστοποιώντας το αποτύπωμα άνθρακα, στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Σήμερα, όλοι μαζί εδώ, ξεκινάμε να εφαρμόζουμε στην πράξη αυτό το αποφασιστικό βήμα, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τη διασύνδεση των νησιών μας. Σας διαβεβαιώνω ότι θα στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική ακτοπλοΐα στην ανανέωση του στόλου για τις άγονες γραμμές, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας. Στόχος μας η ελληνική ακτοπλοΐα να είναι πρωτοπόρος και αειφόρος».

Παρόντες στις συναντήσεις ήταν το σχήμα της ανάδοχης εταιρείας, στελέχη της Μονάδας ΣΔΙΤ του υπουργείου Οικονομικών, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Επιτελικής Δομής, καθώς και ο γενικός γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων Ευάγγελος Κυριαζόπουλος.

