Κορυφαία πλοιοκτήτρια χώρα για το 2025, αναδείχθηκε η Ελλάδα, με 16,4% της παγκόσμιας χωρητικότητας στόλου, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Review of Maritime Transport 2025 της UN Trade and Development (UNCTAD).

Την 1η Ιανουαρίου 2025, ο παγκόσμιος στόλος έφτασε τα 112.500 εμπορικά πλοία με συνολική μεταφορική ικανότητα 2,44 δισεκατομμυρίων τόνων.

Το νούμερο αυτό αντιπροσώπευε ετήσια αύξηση 3,4%,ισοδύναμη με την επέκταση του 2023. Ήταν πολύ κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο του 5,1% κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, αλλά μεγαλύτερη από την ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου.

Από τον Μάιο του 2025, το 8% του ενεργού παγκόσμιου στόλου σε ακαθάριστη χωρητικότητα και το 53% της χωρητικότητας στο βιβλίο παραγγελιών είχαν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με εναλλακτικά καύσιμα.

Παράλληλα, η έλλειψη εργατικού δυναμικού, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι συναφείς απειλές για την ασφάλεια προσθέτουν πολυπλοκότητα και αναδιαμορφώνουν το προφίλ και τις προοπτικές του παγκόσμιου στόλου.

Ο κατάλογος των κορυφαίων χωρών ιδιοκτητών πλοίων και χωρών σημαίας παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητος, με ορισμένες αλλαγές στις σχετικές κατατάξεις. Από την 1η Ιανουαρίου 2025, οι τρεις κορυφαίες χώρες σε σημαία, η Λιβερία, Παναμάς και Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ, αντιπροσώπευαν συνολικά το 45,1% της συνολικής

παγκόσμιας μεταφορικής ικανότητας πλοίων, ενώ οι τρεις κορυφαίες χώρες πλοιοκτητών, Ελλάδα, Κίνα και Ιαπωνία, με βάση το συνολικό μερίδιο ιδιοκτησίας, αντιπροσώπευαν πάνω από το 40,7%. Η Ελλάδα ήταν η κορυφαία χώρα πλοιοκτητών με 16,4% της παγκόσμιας χωρητικότητας στόλου.

