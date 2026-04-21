Το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής ένα κρουαζιερόπλοιο της Celestyal Cruises που ήταν εγκλωβισμένο επί 47 ημέρες στον Περσικό Κόλπο, πέρασε το Στενό του Ορμούζ.

«Στη γέφυρα και σε όλο το πλοίο υπήρχε ένταση, αλλά όχι σύγχυση. Επιφυλακή και απόλυτη επαγγελματική προσήλωση από τους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς και όλο το πλήρωμα», λέει στην «Καθημερινή» ο Έλληνας πλοίαρχος του «Celestyal Discovery» Νικόλαος Βασιλείου, περιγράφοντας τις ώρες αγωνίας.

Την ίδια στιγμή, ο Γιώργος Κουμπενάς βρισκόταν στη γέφυρα του Discovery με πλήρη εικόνα της κίνησης και της επιχειρησιακής κατάστασης. Εκείνες τις ώρες, όπως λέει, η διαχείριση ήταν απολύτως επιχειρησιακή: συνεχής παρακολούθηση των συστημάτων ναυσιπλοΐας και της κυκλοφορίας στην περιοχή, αδιάκοπες επικοινωνίες, επιβεβαίωση πορείας, αποστάσεων και θέσεων, καθώς και πλήρης συντονισμός μεταξύ πλοιάρχου, αξιωματικών και των αρμόδιων ομάδων επί του πλοίου.

H Celestyal είναι μια εταιρεία που ανήκει στα συμφέροντα του αμερικανικού επενδυτικού κεφαλαίου Searchlight Capital Partners, αλλά είναι γνωστή στις ελληνικές θάλασσες εδώ και πολλά χρόνια, καθώς το Αιγαίο αποτελεί τον βασικό χώρο δραστηριότητάς της και οι καπετάνιοι των δυο πλοίων της, όπως και η συντριπτική πλειονότητα των αξιωματικών της, είναι Έλληνες.

Τον χειμώνα όμως στέλνει τα πλοία της Celestyal Discovery και Celestyla Journey στον Περσικό, στην αναπτυσσόμενη αγορά κρουαζιέρας των Εμιράτων.

Πηγή: skai.gr

