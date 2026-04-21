Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας (ΙΜΟ) εκπονεί σχέδιο εκκένωσης για εκατοντάδες πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο από τότε που ξεκίνησαν οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν πάνω από επτά εβδομάδες πριν, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Αρσένιο Ντομίνγκεζ, αναφέρει την Τρίτη το Bloomberg.



Το σχέδιο μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή μόνο όταν υπάρχουν σαφή σημάδια αποκλιμάκωσης, διευκρίνισε ο Ντομίνγκεζ στο περιθώριο της Εβδομάδας Ναυτιλίας της Σιγκαπούρης. Οι λεπτομέρειες που συζητούνται περιλαμβάνουν μια σειρά αναχώρησης για τα πλοία, ανάλογα με το χρονικό διάστημα που το πλήρωμα έχει εγκλωβιστεί, μεταξύ άλλων παραγόντων, πρόσθεσε.



Οποιεσδήποτε διελεύσεις θα ακολουθούν μια καθιερωμένη διαδρομή - το Σχέδιο Διαχωρισμού Κυκλοφορίας που προτάθηκε από το Ιράν και το Ομάν και υιοθετήθηκε από τον ΙΜΟ το 1968, τόνισε. Το Ιράν έχει αναπτύξει ένα σύστημα τις τελευταίες εβδομάδες που περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη διαδρομή κοντά στις ακτές του και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πληρωμή.



Ο IMO βρίσκεται σε επαφή με παράκτια κράτη, συμπεριλαμβανομένων του Ιράν και του Ομάν, καθώς και με κράτη σημαίας, προκειμένου να οριστικοποιήσει το σχέδιο.

Πηγή: skai.gr

