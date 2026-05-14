Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ναυτιλία έχει μετατραπεί σε βασικό πεδίο γεωπολιτικών ανταγωνισμών, με εργαλειοποίηση σε κρίσεις και αδικαιολόγητη στοχοποίηση, σύμφωνα με τη Μελίνα Τραυλού, πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

Ο κλάδος αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις στην πορεία προς την απανθρακοποίηση

Η τρέχουσα κρίση έχει βοηθήσει στη μεγαλύτερη ορατότητα της ναυτιλίας στα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων

Τη μετατροπή της ναυτιλίας σε βασικό πεδίο γεωπολιτικών ανταγωνισμών, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος στην πορεία προς την απανθρακοποίηση, ανέδειξε η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, μιλώντας στο ενεργειακό συνέδριο που διοργάνωσαν οι Financial Times και η Καθημερινή.

«Αυτό που είναι πρωτόγνωρο είναι ότι η ναυτιλία έχει εργαλειοποιηθεί πλέον σε κρίσεις που είναι γεωπολιτικές και πολύ πολιτικές και επίσης έχει στοχοποιηθεί αδίκως», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της ΕΕΕ, σημειώνοντας ωστόσο ότι μέσα από τη σημερινή κρίση ο κλάδος έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ορατότητα στα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η Ευρώπη και η σημασία της ελληνικής ναυτιλίας

Η κ. Τραυλού άσκησε κριτική στην Ευρώπη για τη στάση που διατήρησε επί χρόνια απέναντι στη ναυτιλία, υποστηρίζοντας ότι η σημασία του κλάδου υποτιμήθηκε διαχρονικά.

«Η Ευρώπη δυστυχώς για πολλά χρόνια δεν καταλάβαινε τη σημασία της ναυτιλίας γενικά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ελληνική ναυτιλία αποτελεί περίπου το 61% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, ενώ συνολικά η ευρωπαϊκή ναυτιλία αντιπροσωπεύει περίπου το 35% της παγκόσμιας ναυτιλιακής δραστηριότητας.

Όπως υποστήριξε, ο πόλεμος μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία ανάγκασε τελικά την Ευρώπη να αντιληφθεί την εξάρτησή της από τη ναυτιλία και συνολικά από τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Ναυτιλία και απανθρακοποίηση

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η πρόεδρος της ΕΕΕ και στο θέμα της πράσινης μετάβασης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για τον πρώτο βιομηχανικό κλάδο που βρέθηκε αντιμέτωπος με μετρήσιμους στόχους απανθρακοποίησης ήδη από το 2013.

«Η ναυτιλία είναι ο δυσκολότερος κλάδος να απανθρακοποιηθεί», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι οι σχετικοί στόχοι συχνά τίθενται χωρίς να υπάρχουν ακόμη οι τεχνολογικές και ενεργειακές λύσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή τους.

Αναφερόμενη στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό International Maritime Organization(ΙΜΟ), η κ. Τραυλού σημείωσε ότι οι αποφάσεις για τη ναυτιλία επηρεάζονται πλέον άμεσα από τις γεωπολιτικές ισορροπίες μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ευρώπης.

«Εμείς φωνάζουμε ότι αυτή η λύση δεν είναι εφικτή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η σημερινή διεθνής συγκυρία οδηγεί πλέον σε πιο ρεαλιστική συζήτηση το θέμα της απανθρακοποίηση της ναυτιλίας.

Τα νέα καύσιμα και το LNG

Η πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών ΕΕΕ στάθηκε ιδιαίτερα και στο θέμα των εναλλακτικών ναυτιλιακών καυσίμων, σημειώνοντας ότι, παρά τη συζήτηση γύρω από τα βιοκαύσιμα, την αμμωνία, τη μεθανόλη και το υδρογόνο, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ζητήματα επάρκειας και ασφάλειας.

«Ξεχνάμε ότι πάνω στα πλοία υπάρχουν άνθρωποι και δεν είναι μόνο τα πλοία αλλά και τα λιμάνια και το περιβάλλον», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, το LNG παραμένει σήμερα η μοναδική άμεσα διαθέσιμη λύση που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών, ενώ υπογράμμισε ότι η ελληνική ναυτιλία διαθέτει έναν από τους νεότερους στόλους παγκοσμίως.

«Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα γύρω στο 20%», σημείωσε.

Οι γεωπολιτικές κρίσεις και το παγκόσμιο εμπόριο

Αναφερόμενη στις εμπόλεμες περιοχές και στις ανατροπές στους εμπορικούς διαδρόμους, η κ.Τραυλού υπογράμμισε ότι περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται μέσω θαλάσσης.

«Αυτό το καταλάβαμε μέσα στο Covid, όταν το μόνο μέσο που κυκλοφορούσε ήταν το πλοίο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι θαλάσσιες μεταφορές κράτησαν ενεργές τις αλυσίδες εφοδιασμού σε μια περίοδο παγκόσμιας κρίσης.

Η ίδια τόνισε ότι η ναυτιλία καλείται να λειτουργεί μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απρόβλεπτο περιβάλλον.

«Ένας πλοιοκτήτης πρέπει να είναι οικονομολόγος, μηχανικός, ναυτικός, ασφαλιστής, μάγειρας και καπετάνιος», είπε χαρακτηριστικά.

Οι δασμοί και οι στρεβλώσεις στο εμπόριο

Σε ό,τι αφορά τους δασμούς και τις εμπορικές εντάσεις, η κ. Τραυλού προειδοποίησε ότι οι μονομερείς αποφάσεις αυξάνουν τελικά το κόστος για τους πολίτες και δημιουργούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

Παράλληλα, στάθηκε στη στρατηγική ανάπτυξης της Κίνας στον τομέα της ναυτιλίας και της βιομηχανικής παραγωγής, σημειώνοντας ότι το Πεκίνο ακολούθησε επί δεκαετίες μια μακροπρόθεσμη πολιτική που συνέδεσε τις πρώτες ύλες, την παραγωγή, τις εξαγωγές και τις θαλάσσιες μεταφορές.

Ωστόσο, όπως τόνισε, παρά τις πιέσεις και τις γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις, «τα καράβια ταξιδεύουν και τα καράβια θα ταξιδεύουν».

Ο «σκιώδης στόλος»

Η πρόεδρος της ΕΕΕ αναφέρθηκε και στο ζήτημα του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», υποστηρίζοντας ότι η ελληνική ναυτιλία έχει στοχοποιηθεί αδίκως.

Όπως ανέφερε, οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία από τη Δύση δημιούργησαν συνθήκες στρέβλωσης του ανταγωνισμού και ενίσχυσαν την ανάπτυξη παράλληλων δικτύων μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Ο σκιώδης στόλος είναι απειλή για τη ναυτιλία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν ελληνικά πλοία με τον λεγόμενο "dark fleet».

Οι γυναίκες στη ναυτιλία

Η κ. Τραυλού αναφέρθηκε και στη θέση των γυναικών στη ναυτιλία, σημειώνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν στερεότυπα και δυσκολίες για τις γυναίκες που επιθυμούν να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα.

«Το στερεότυπο υπάρχει και υπάρχει δυσκολία στις γυναίκες να μπουν στο επάγγελμα του ναυτικού», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η ίδια δεν αντιμετώπισε ποτέ τη ναυτιλία μέσα από το πρίσμα του φύλου.

Η κοινωνική συνεισφορά της ναυτιλίας

Απαντώντας σε ερωτήματα για τη συνεισφορά της ναυτιλίας στην κοινωνία, η πρόεδρος της ΕΕΕ σημείωσε ότι ο κλάδος αποτελεί σημαντικό κοινωνικό εταίρο, με ισχυρή παρουσία σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς.

Όπως ανέφερε, η ναυτιλία αποτελεί κλάδο υψηλού ρίσκου, με έντονους οικονομικούς κύκλους και μεγάλες διακυμάνσεις στις αγορές.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μέσω της ΕΕΕ υλοποιούνται σημαντικές κοινωνικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.

«Είμαι πολύ υπερήφανη που ο κλάδος κερδίζει αλλά και δίνει πίσω στην κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η ΕΕΕ υλοποιεί πρόγραμμα 365 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ συμμετέχει και σε έργα αποκατάστασης σχολικών υποδομών στη Θεσσαλία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

