Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ναυτιλία παραμένει δύναμη σταθερότητας και παγκόσμιας συνοχής, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του εμπορίου, της ενέργειας και των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, τόνισε τη σημασία της ναυτιλίας σε περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αβεβαιότητας.

Η ναυτιλία διατηρεί τον πλανήτη συνδεδεμένο, τις οικονομίες λειτουργικές και τις κοινωνίες εφοδιασμένες παρά τις πολλαπλές κρίσεις.

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αυξανόμενων προκλήσεων για τη διεθνή ναυτιλία, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, με την ευκαιρία της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2026», υπογραμμίζει ότι η ναυτιλία παραμένει δύναμη σταθερότητας και παγκόσμιας συνοχής, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του εμπορίου, της ενέργειας και των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Ακολουθεί η δήλωση της προέδρου της ΕΕΕ:

Σε μια εποχή γεωπολιτικών ανακατατάξεων, αβεβαιότητας και πολλαπλών κρίσεων, η ναυτιλία παραμένει δύναμη σταθερότητας, συνέχειας και συνοχής. Κρατά τον πλανήτη συνδεδεμένο, τις οικονομίες λειτουργικές και τις κοινωνίες εφοδιασμένες.

Τα Ποσειδώνια συγκεντρώνουν στην Ελλάδα, πατρίδα της ισχυρότερης ναυτιλίας, τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία ενός κλάδου που δεν μεταφέρει μόνο αγαθά και ενέργεια, αλλά διαφυλάσσει την ίδια τη λειτουργία του σύγχρονου κόσμου.

Στο τρέχον διεθνές περιβάλλον, η ναυτιλία λειτουργεί υπό συνθήκες αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης. Οι απειλές κατά της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και ναυτικούς αποτελούν πλέον μια νέα πραγματικότητα που δοκιμάζει τις θαλάσσιες οδούς, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, την ενεργειακή ασφάλεια και τη διεθνή οικονομική ισορροπία.

Η ασφαλής και αδιάλειπτη λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών αποτελεί προϋπόθεση για την ευημερία της ανθρωπότητας. Η ναυτιλία μεταφέρει τρόφιμα, φάρμακα, ενέργεια, πρώτες ύλες και βασικά αγαθά, σε κλίμακα και με αποδοτικότητα που δεν μπορούν να υποκατασταθούν από κανένα άλλο σύστημα μεταφοράς.

Για τον λόγο αυτό, η θαλάσσια ασφάλεια αποτελεί παγκόσμιο δημόσιο αγαθό και συλλογική ευθύνη. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, των εμπορικών πλοίων και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, οφείλει να είναι αδιαπραγμάτευτο καθήκον της διεθνούς κοινότητας.

Μέσα σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η Ναυτιλία των Ελλήνων, εκπροσωπώντας σχεδόν το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και πάνω από το 60% του στόλου που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώνει διαχρονικά τη δύναμη, την αξιοπιστία και την προσαρμοστικότητά της.

Η ηγετική αυτή θέση δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς. Αποτυπώνεται στη διαχρονικά υπεύθυνη και θεσμική στάση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών απέναντι σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου και της διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής. Αποτυπώνεται στη διορατικότητα, στις επενδύσεις και στην ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες διεθνείς συνθήκες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

