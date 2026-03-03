Στενά του Ορμούζ: Κλιμάκωση απειλών και πάγωμα ναυτιλιακής κίνησης

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ μετατρέπεται σε ανοιχτή απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την ενεργειακή τροφοδοσία, καθώς οι στρατιωτικές προειδοποιήσεις της Τεχεράνης συμπίπτουν με κατακόρυφη πτώση της εμπορικής διέλευσης από αυτό το κομβικό πέρασμα.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι πορθμός ανάμεσα στον κόλπο του Ομάν και τον Περσικό Κόλπο. Είναι το μόνο θαλάσσιο πέρασμα για τον Περσικό Κόλπο και γι' αυτό έχουν μεγάλη στρατηγική σημασία.

De facto αναστολή της ναυτιλιακής δραστηριότητας

Αν και αρχικά δεν είχε εκδοθεί επίσημη ναυτική οδηγία περί διακοπής της κυκλοφορίας, τα διαδοχικά πλήγματα σε εμπορικά πλοία προκάλεσαν έντονη αποφυγή της περιοχής, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου Diaplous.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 καταγράφηκαν έως 30 κινήσεις προς το Ορμούζ από τον Ινδικό Ωκεανό και έως 80 αναχωρήσεις προς τα ανοιχτά. Η εικόνα, ωστόσο, επιδεινώθηκε ταχύτατα: Την 1η Μαρτίου οι εξερχόμενες διελεύσεις περιορίστηκαν στις 35 και οι εισερχόμενες στις 5, στις 2 Μαρτίου καταγράφηκαν μόλις 5 έξοδοι και 3 είσοδοι, ενώ έως το πρωί της 3ης Μαρτίου είχαν σημειωθεί 5 έξοδοι και μόνο μία είσοδος.

Τα στοιχεία σκιαγραφούν μία de facto αναστολή της ναυτιλιακής δραστηριότητας σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Χθες, ανώτατος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν ενέτεινε τη ρητορική της ιρανικής ηγεσίας, προειδοποιώντας ότι κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει να διασχίσει το στενό θα δεχθεί επίθεση. «Το Στενό είναι κλειστό. Αν επιχειρήσουν να περάσουν, οι δυνάμεις μας και το Πολεμικό Ναυτικό θα τα πυρπολήσουν», δήλωσε ο στρατηγός Εμπραχίμ Τζαμπαρί σε μήνυμα που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Αυτή η απειλή αποτελεί τη σαφέστερη μέχρι σήμερα τοποθέτηση της Τεχεράνης μετά την ανακοίνωση περί κλεισίματος του περάσματος, από όπου διακινείται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου. Το Ορμούζ λειτουργεί ως βασική πύλη εξαγωγών για τις μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες της περιοχής -Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα- προς τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα, με άμεσες συνέπειες στις διεθνείς αγορές, τα ασφάλιστρα πολέμου και τη σταθερότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

