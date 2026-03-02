Λογαριασμός
Η ΠΝΟ ζητά να κηρυχθεί εμπόλεμη ζώνη ο Περσικός Κόλπος και επαναπατρισμό των ναυτικών

Την έντονη ανησυχία της για την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας εκφράζει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία

Την έντονη ανησυχία της για την κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας εκφράζει, σε ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ).

Το ναυτεργατικό σωματείο των ναυτικών προειδοποιεί για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο και καλεί την ελληνική πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία και τον επαναπατρισμό των πληρωμάτων.

Η ΠΝΟ ζητά να οριστεί ως εμπόλεμη ζώνη η ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, της Ερυθράς Θάλασσας, της Αραβικής Θάλασσας και να υλοποιούνται άμεσα τα αιτήματα παλιννόστησης των ναυτικών με ευθύνη και δαπάνη των πλοιοκτητών, για όσους ναυτικούς δεν επιθυμούν να συνεχίσουν να υπηρετούν στα πλοία που διέρχονται από αυτές τις περιοχές.

Επίσης, σημειώνει ότι για την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία αποτελεί ύψιστο αγαθό η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των συναδέλφων ναυτεργατών και δεν μετριέται με «κέρδη και ζημιές».

