Κρίση στη Μέση Ανατολή: Η παγκόσμια ναυτιλία σε «κώμα»

Οι ασφαλιστικές εταιρείες ακυρώνουν την κάλυψη πολεμικού κινδύνου για πλοία στον Κόλπο, καθώς η διευρυνόμενη σύγκρουση με το Ιράν έχει διαταράξει τη ναυσιπλοΐα, αφήνοντας τουλάχιστον πέντε δεξαμενόπλοια κατεστραμμένα, δύο μέλη πληρώματος νεκρά και περίπου 150 πλοία ακινητοποιημένα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών, ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, απ’ όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως καθώς και μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου, έχει σχεδόν παραλύσει, μετά τα πλήγματα σε πλοία στην περιοχή, καθώς το Ιράν αντέδρασε σε επιθέσεις των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ.

Η διαταραχή και οι φόβοι για παρατεταμένο κλείσιμο προκάλεσαν άλμα στις τιμές του πετρελαίου και του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent να σημειώνουν άνοδο έως και 13%, καθώς η σύγκρουση οδήγησε σε πολλαπλές διακοπές λειτουργίας εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 150 πλοία, μεταξύ των οποίων δεξαμενόπλοια πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), είχαν ρίξει άγκυρα στα Στενά του Ορμούζ και στα γύρω ύδατα, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα την Κυριακή.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έκλεισε τη ναυσιπλοΐα στη ζωτικής σημασίας αυτή θαλάσσια οδό, ωθώντας ασιατικές κυβερνήσεις και διυλιστήρια, βασικούς αγοραστές, να αξιολογήσουν τα αποθέματα πετρελαίου τους.

Τα δεξαμενόπλοια είχαν συγκεντρωθεί σε ανοιχτά ύδατα ανοιχτά των ακτών μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών του Κόλπου, όπως το Ιράκ και η Σαουδική Αραβία, καθώς και του γίγαντα του LNG, Κατάρ, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων από την πλατφόρμα MarineTraffic.

Στο πιο πρόσφατο περιστατικό, οι «Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν, δήλωσαν ότι δεξαμενόπλοιο καυσίμων καιγόταν στα Στενά του Ορμούζ μετά από πλήγμα από δύο drones.

Το δεξαμενόπλοιο προϊόντων Stena Imperative, υπό αμερικανική σημαία, υπέστη ζημιές από «εναέρια πλήγματα» ενώ ήταν αγκυροβολημένο στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους η πλοιοκτήτρια εταιρεία Stena Bulk και η αμερικανική διαχειρίστρια Crowley. Ένας εργαζόμενος σε ναυπηγείο σκοτώθηκε ως αποτέλεσμα της πρόσκρουσης.

Την Κυριακή, βλήμα έπληξε το δεξαμενόπλοιο προϊόντων MKD VYOM, υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, σκοτώνοντας ένα μέλος του πληρώματος ενώ το πλοίο έπλεε ανοιχτά των ακτών του Ομάν, σύμφωνα με τον διαχειριστή του. Δύο ακόμη δεξαμενόπλοια υπέστησαν επίσης ζημιές.

Επίσης την Κυριακή, βλήμα έπληξε το δεξαμενόπλοιο ανεφοδιασμού καυσίμων Hercules Star, υπό σημαία Γιβραλτάρ, ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία Peninsula. Το πλοίο επέστρεψε σε αγκυροβόλιο στο Ντουμπάι το πρωί της Κυριακής και το πλήρωμα ήταν ασφαλές.

Οι ασφαλιστές ακυρώνουν την κάλυψη πολεμικού κινδύνου

Ως αποτέλεσμα των περιστατικών, οι ναυτασφαλιστές ακυρώνουν την κάλυψη πολεμικού κινδύνου για πλοία και τα ναύλα μεταφοράς πετρελαίου αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω.

Εταιρείες όπως οι Gard, Skuld, NorthStandard, London P&I Club και American Club ανακοίνωσαν ότι οι ακυρώσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 5 Μαρτίου, σύμφωνα με ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες τους.

Οι ειδοποιήσεις αυτές σημαίνουν ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες με πλοία στην περιοχή θα πρέπει να αναζητήσουν νέα ασφαλιστική κάλυψη με υψηλότερα ασφάλιστρα, προκειμένου να διατηρήσουν τα συμβόλαιά τους.

«Ως αποτέλεσμα της ταχέως εξελισσόμενης κατάστασης, κάθε ασφαλιστής αυξάνει τα ασφάλιστρα ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, για πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ακόμη και αρνείται προς το παρόν να προσφέρει όρους», δήλωσε ο David Smith, επικεφαλής ναυτασφαλίσεων στον μεσιτικό οίκο McGill and Partners.

Τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου έχουν αυξηθεί έως και στο 1% της αξίας ενός πλοίου τις τελευταίες 48 ώρες, από περίπου 0,2% την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές του κλάδου, γεγονός που προσθέτει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια στο κόστος κάθε μεταφοράς.

«Η αγορά πολεμικής ασφάλισης αντιμετωπίζει ουσιαστικά ένα de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, βασισμένο κυρίως στην αντίληψη απειλής και όχι σε έναν απτό ναυτικό αποκλεισμό», δήλωσε ο Munro Anderson της εταιρείας ειδικής ασφάλισης θαλάσσιου πολέμου Vessel Protect, η οποία αποτελεί μέρος της Pen Underwriting.

Παράλληλα, το κόστος μεταφοράς πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή προς την Ασία, ήδη στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι ετών, αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς η διευρυνόμενη σύγκρουση με το Ιράν αποθαρρύνει τους πλοιοκτήτες από το να στέλνουν πλοία στην περιοχή, σύμφωνα με πηγές της αγοράς και αναλυτές.



Πηγή: skai.gr

