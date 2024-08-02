Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-Θυρίδα Ναυτικού»

Σε λειτουργία θέτουν από σήμερα, Παρασκευή 2 Ατγούστου, την ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-Θυρίδα Ναυτικού» τα υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο την ψηφιακή διεκπεραίωση μέσω του gov.gr των διαδικασιών που σχετίζονται με θέματα απογραφής ναυτικών.

Οι ναυτικοί, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω των νόμιμων εκπροσώπων τους, έχουν τη δυνατότητα εξ' αποστάσεως εξυπηρέτησής τους για την έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου, την επαναπογραφή ναυτικού και την έκδοση αντιγράφου Ναυτικού Φυλλαδίου.

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με χρήση των κωδικών TaxisNet, είτε μέσω του gov.gr επιλέγοντας στην κατηγορία «Εργασία και Ασφάλιση» την υποκατηγορία «Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων» είτε απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://naftiko-fylladio.ynanp.gr/.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω εκπροσώπου απαιτείται να υποβληθεί ψηφιακά και υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση μέσω του gov.gr από την οποία να προκύπτει ρητά ότι ενεργεί εκ μέρους του ενδιαφερόμενου ναυτικού.

Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων υλοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σημειώνεται, ότι η «e-Θυρίδα Ναυτικού» σε πρώτη φάση θα λειτουργεί παράλληλα με το ισχύον πλαίσιο εξυπηρέτησης, με διά ζώσης παρουσία και με φυσικό φάκελο, κατόπιν προγραμματισμού ραντεβού μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «myNAFTILIA.live.gov.gr», η οποία έχει τύχει ευρείας αποδοχής. Από τον Οκτώβριο του 2023 μέχρι σήμερα έχει δεχθεί περισσότερα από 4.500 αιτήματα για θέματα που σχετίζονται με την απογραφή των ναυτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.