Εγκαταλελειμμένο φορτηγό πλοίο ύποπτο για λαθρεμπόριο πετρελαίου στις Φιλιππίνες

Με ένα μυστήριο βρίσκονται αντιμέτωποι αξιωματούχοι στις Φιλιππίνες, καθώς ένα παρηκμασμένο παλιό φορτηγό πλοίο, με το όνομα Mirola-1, βρέθηκε προσαραγμένο στις ακτές του Μπαταάν, δυτικά της εισόδου στον κόλπο της Μανίλα. Όπως μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, υπάρχουν ανησυχίες για διαρροή πετρελαίου από το πλοίο.

Ωστόσο, η ακτοφυλακή των Φιλιππίνων τόνισε ότι στην παρούσα φάση στο επίκεντρό της παραμένουν οι διαρροές πετρελαίου από το βυθισμένο δεξαμενόπλοιο Terranova αλλά και από το δεύτερο δεξαμενόπλοιο Jason Bradley που προσάραξε, αναφέρει το The Maritime Executive.

Τι έγινε με το δεξαμενόπλοιο Terranova

Το Terranova, που μετέφερε 1,4 εκατομμύρια λίτρα (369.840 γαλόνια) βιομηχανικού καυσίμου, ανατράπηκε και βυθίστηκε την περασμένη εβδομάδα στα ανοικτά των ακτών της πρωτεύουσας των Φιλιππίνων, Μανίλα.

Η πετρελαιοκηλίδα που ακολούθησε έχει πλέον υπερτριπλασιαστεί σε έκταση, δήλωσε η ακτοφυλακή το Σάββατο, εκτιμώντας ότι ήδη εκτείνεται 12-14 χιλιόμετρα (7,5-8,7 μίλια) σε όλο τον κόλπο, στον οποίο βασίζονται χιλιάδες ψαράδες και τουριστικοί φορείς για τα προς το ζην.

Το σκάφος βυθίστηκε υπό κακές καιρικές συνθήκες στα ανοιχτά της Μανίλα, καθώς ο τυφώνας Gaemi σάρωσε τη χώρα, σκοτώνοντας ένα μέλος του πληρώματος και αφήνοντας τη χώρα να αντιμετωπίσει πιθανώς τη χειρότερη περιβαλλοντική καταστροφή λόγω της επακόλουθης πετρελαιοκηλίδας. Δεκαέξι μέλη του πληρώματος διασώθηκαν.

Η... εμφάνιση του Mirola-1

Η ακτοφυλακή των Φιλιππίνων, δήλωσε ότι είχε αναφορές για το μικρό φορτηγό πλοίο Mirola-1 (400 dwt), την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν από τον τυφώνα. Χθες, η Μονάδα Ναυτικών Πληροφοριών του Εθνικού Γραφείου Ερευνών ανέφερε ότι βρήκε το 45χρονο σκάφος στην ακτή, στη δυτική πλευρά του Μπαταάν, με μεγάλη κλίση. Αρχική έρευνα έδειξε ότι δεν επέβαινε κανείς στο πλοίο, ενώ συνεχίζουν να αναζητούν τους ιδιοκτήτες του.

Τι γνωρίζουμε για το μυστηριώδες πλοίο - Υποψίες για λαθρεμπόριο 30.000 λίτρων καυσίμου ντίζελ

Κατασκευασμένο το 1979 στην Ιαπωνία, το φορτηγό πλοίο, Mirola-1, μήκους 177 πόδια (54 μέτρα) φαίνεται ότι δραστηριοποιούταν γύρω από τις Φιλιππίνες από το 2011. Οι φωτογραφίες του σκάφους δείχνουν ότι είναι σε ερειπωμένη κατάσταση με βαριά σκουριά, ενώ ένα τμήμα του καταστρώματος έχει καταρρεύσει.

Το σκάφος έχει παρελθόν με το Λιμενικό Σώμα. Τον Ιανουάριο του 2023, η Ακτοφυλακή συνέλαβε 18 μέλη του πληρώματος και κατέσχεσε το σκάφος όταν ανακάλυψε ότι εκφόρτωνε πετρέλαιο σε τρία μικρότερα σκάφη. Υποψιαζόταν λαθρεμπόριο και κλοπή καυσίμων έως και 30.000 λίτρων καυσίμου ντίζελ.

Mirola-1

Πώς θα κινηθεί η έρευνα

Το Λιμενικό Σώμα σχεδίαζε, αρχικά, να κάνει εναέρια έρευνα του πλοίου και να επιβιβαστεί για να λάβει δείγματα. Οι αξιωματούχοι επιχείρησαν να προσδιορίσουν την ποσότητα των καυσίμων που βρισκόταν στο σκάφος, αλλά αποφάσισαν να μην πάρουν δείγματα λόγω των φόβων για πιθανές διαρροές αλλά και λόγω της κατάστασης του πλοίου.

Κάνουν λόγο για μια μικρή κηλίδα πετρελαίου αλλά και για μια ελαφριά μυρωδιά πετρελαίου ντίζελ στην περιοχή. Οι άνθρωποι που επισκέφθηκαν το πλοίο δημοσίευσαν βίντεο με δύο βαρέλια πετρελαίου να επιπλέουν στο νερό στο κατάστρωμα του. Αξιωματούχοι του Λιμενικού Σώματος είπαν ότι ήταν ελαφρύ ντίζελ που θα διαλυόταν με τον καιρό στο νερό. Επεσήμαναν ότι ως προς την προέλευση της διαρροής πετρελαίου παραμένουν επικεντρωμένοι στο Terranova, αλλά θα παρακολουθούν στενά και το Mirola-1.

