Σύσκεψη στην Προεδρία της Κυβέρνησης για τη διαχείριση των λιμένων κρουαζιέρας

Σύσκεψη με τη συμμετοχή των Υπουργών Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, Ναυτιλίας, Χρήστου Στυλιανίδη, Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, και του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρη Πολίτη, πραγματοποιήθηκε χθες στην Προεδρία της Κυβέρνησης, με αντικείμενο την αποτελεσματικότερη και πιο ορθολογική διαχείριση των λιμένων κρουαζιέρας της χώρας μας.

Στη σύσκεψη επιβεβαιώθηκε η θετική πορεία των τουριστικών ροών κατά τη φετινή σεζόν, όπως και η ανάγκη να αναζητηθούν βιώσιμες λύσεις και απαντήσεις στις πιέσεις που ασκεί η συγκέντρωση τουριστικών ροών σε συγκεκριμένους δημοφιλείς προορισμούς της χώρας μας, προς όφελος τόσο των τοπικών κοινωνιών όσο και ευρύτερα του τουριστικού μας προϊόντος.

Οι Υπουργοί συμφώνησαν ότι ειδικά στον τομέα της κρουαζιέρας που σημειώνει διαρκώς αυξανόμενες τάσεις τα τελευταία χρόνια, είναι απαραίτητο να εξεταστούν οι πολιτικές χρεώσεων στους λιμένες κρουαζιέρας -που σήμερα βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα-, εναλλακτικά μοντέλα διοίκησης των λιμένων, όπως και ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης στόλου που θα συμβάλλουν σε μια πιο ορθολογική και αποτελεσματική διευθέτηση της αυξανόμενης ζήτησης, πάντα προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

