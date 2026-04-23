Reuters: Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια σε ασιατικά ύδατα

Σύμφωνα με ναυτιλιακές και πηγές ασφαλείας που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters, ο αμερικανικός στρατός έχει αναχαιτίσει τουλάχιστον τρία δεξαμενόπλοια με ιρανική σημαία σε ασιατικά ύδατα και τα κατευθύνει μακριά από τις θέσεις τους κοντά στην Ινδία, τη Μαλαισία και τη Σρι Λάνκα.

Η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στο ιρανικό θαλάσσιο εμπόριο, ενώ το Ιράν έχει ανοίξει πυρ εναντίον πλοίων για να αποτρέψει τη διέλευσή τους από το Στενό του Ορμούζ, στην είσοδο του Περσικού Κόλπου. Σχεδόν δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, δεν υπάρχουν ουσιαστικές ενδείξεις επανέναρξης ειρηνευτικών συνομιλιών, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ, σχολιάζει το Reuters.

Το κλείσιμο του Ορμούζ έχει διαταράξει τη ροή περίπου του ενός πέμπτου της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου και φυσικού αερίου, προκαλώντας παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν κατασχέσει τις τελευταίες ημέρες ένα ιρανικό φορτηγό πλοίο και ένα δεξαμενόπλοιο.

Το Ιράν, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη κατέλαβε δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που επιχειρούσαν να εξέλθουν από τον Κόλπο μέσω του Στενού του Ορμούζ, αφού προηγουμένως άνοιξε πυρ εναντίον τους και ενός ακόμη σκάφους, στις πρώτες κατασχέσεις του από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με δύο αμερικανικές και ινδικές ναυτιλιακές πηγές, καθώς και δύο ξεχωριστές δυτικές πηγές ασφαλείας στη ναυτιλία που μίλησαν στο Reuters την Τετάρτη, οι ΗΠΑ έχουν εκτρέψει τις τελευταίες ημέρες τουλάχιστον τρία ακόμη πετρελαιοφόρα με ιρανική σημαία.

Ένα από τα πλοία ήταν το ιρανικής σημαίας δεξαμενόπλοιο Deep Sea, το οποίο ήταν μερικώς φορτωμένο με πετρέλαιο και είχε εντοπιστεί για τελευταία φορά μέσω του σήματος εντοπισμού του ανοιχτά των ακτών της Μαλαισίας πριν από μία εβδομάδα, σύμφωνα με τις πηγές και τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων της πλατφόρμας MarineTraffic.

Το μικρότερο δεξαμενόπλοιο με ιρανική σημαία Sevin, με μέγιστη χωρητικότητα έως 1 εκατομμύριο βαρέλια και φορτωμένο κατά περίπου 65%, επίσης αναχαιτίστηκε. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, το σκάφος είχε εντοπιστεί για τελευταία φορά ανοιχτά των ακτών της Μαλαισίας πριν από έναν μήνα.

Το ιρανικής σημαίας δεξαμενόπλοιο Dorena επίσης αναχαιτίστηκε, μεταφέροντας φορτίο περίπου 2 εκατ. βαρελιών πετρελαίου. Σύμφωνα με πηγές και δεδομένα παρακολούθησης πλοίων της MarineTraffic, είχε εντοπιστεί για τελευταία φορά ανοιχτά των ακτών της νότιας Ινδίας πριν από τρεις ημέρες.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (U.S. Central Command) ανέφερε την Τετάρτη σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι το Dorena συνοδεύεται από αμερικανικό αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού στον Ινδικό Ωκεανό, έπειτα από απόπειρα παραβίασης του ναυτικού αποκλεισμού.

Σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές, οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να έχουν αναχαιτίσει το δεξαμενόπλοιο με ιρανική σημαία Derya. Το πλοίο δεν κατάφερε να εκφορτώσει το φορτίο ιρανικού πετρελαίου στην Ινδία πριν από τη λήξη, την Κυριακή, της άδειας εξαίρεσης των ΗΠΑ για αγορές ιρανικού αργού.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε την Τετάρτη ότι, από την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού κατά πλοίων που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν διατάξει 29 πλοία να αλλάξουν πορεία ή να επιστρέψουν στο λιμάνι από το οποίο είχαν αποπλεύσει. Ο αμερικανικός στρατός δεν έχει καταγράψει δημόσια όλα τα πλοία που έχει αναχαιτίσει.

U.S. forces have directed 29 vessels to turn around or return to port as part of the U.S. blockade against Iran.



Over past 24 hours, media reports have alleged that several commercial ships evaded the blockade, citing M/V Hero II, M/V Hedy, and M/V Dorena as examples. These… pic.twitter.com/SKelkSOr77 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 22, 2026

Μια άλλη ναυτιλιακή πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ο αμερικανικός στρατός επιδιώκει να στοχεύει ιρανικά πλοία μακριά από το Στενό του Ορμούζ και σε ανοιχτά ύδατα, ώστε να αποφύγει οποιονδήποτε κίνδυνο από πλωτές νάρκες κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.