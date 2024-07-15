Μικρές υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σημαίας Ισραήλ, όταν κατά την έξοδό του, χθες Κυριακή 14 Ιουλίου, από το λιμάνι ΣΕΠ (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά), προσέκρουσε, υπό αδιευκρίνιστη αιτία, στα τσιμεντένια μπλόκια του προβλήτα Ακροκεράμου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στη συνέχεια το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στο Αγκυροβόλιο Πειραιά, όπου το Β' Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου απαγόρευσε τον απόπλου του μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί.

Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

