Δεξαμενόπλοιο της Chevron το οποίο κατέλαβε το Ιράν πριν από περίπου 15 μήνες, φαίνεται πως απελευθερώθηκε, καθώς με βάση το Vessel Finder δείχνει να κινείται προς διεθνή ύδατα.

Το Advantage Sweet, με σημαία νησιών Μάρσαλ, κατέλαβε ο ιρανικός στρατός στον Κόλπο του Ομάν τον Απρίλιο του 2023 ύστερα από μια υποτιθέμενη σύγκρουση με ιρανικό πλοίο.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου εξωτερικών, σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα ότι το πλοίο απελευθερώθηκε, εξέφρασε την ικανοποίησή του, ενώ καταδίκασε για ακόμη μια φορά την παράνομη κατάληψη του πλοίου και μάλιστα ενώ έπλεε σε διεθνή ύδατα. Τον περασμένο Μάρτιο το υπουργείο Εξωτερικών είχε ζητήσει την άμεση απελευθέρωση του δεξαμενόπλοιου.

Ούτε η Chevron ούτε Ιρανοί αξιωματούχοι σχολίασαν την είδηση, αναφέρει το Reuters.

Δεξαμενόπλοιο της Chevron το οποίο κατέλαβε το Ιράν πριν από πάνω από ένα χρόνο, φαίνεται πως απελευθερώθηκε καθώς με βάση το Vessel Finder δείχνει να κινείται προς διεθνή ύδατα.

Η απελευθέρωση του Advantage Sweet πάντως συμπίπτει με οριστική απόφαση δικαστηρίου την οποία ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν συνδέσει με το τάνκερ.

Συγκεκριμένα, τον περασμένο Μάρτιο ιρανικό δικαστήριο έλαβε απόφαση υπέρ ασθενών οι οποίοι είχαν μηνύσει την αμερικανική κυβέρνηση για κυρώσεις, που όπως υποστήριζαν, εμπόδιζαν τις εισαγωγές συγκεκριμένου φαρμάκου (κατά μιας σπάνιας δερματικής ασθένειας), προκαλώντας αφόρητους πόνους σε ασθενείς έως και θανάτους.

Μετά την εν λόγω απόφαση του δικαστηρίου, οι ιρανικές αρχές δήλωσαν πως θα ξεφόρτωναν αργό πετρέλαιο αξίας 50 εκατ. δολ. από το Advantage Sweet, σύμφωνα με όσα μετέδωσε τότε το ημι-επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Δεν διευκρινιζόταν ωστόσο στο δημοσίευμα αν η κατάληψη του τάνκερ θα συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αποζημίωση για τους ασθενείς.

Την Πέμπτη, ιρανικό δικαστήριο κατέληξε στην οριστική απόφαση σχετικά με την υπόθεση, με βάση την οποία η αμερικανική κυβέρνηση και Αμερικανοί αξιωματούχοι θα πρέπει να καταβάλουν ποσό ύψους 6,8 δισ. δολ. εξαιτίας των προαναφερθεισών κυρώσεων, μετέδωσε το πρακτορείο Mizan.

Δείτε πού βρίσκεται το πλοίο εδώ

Βίντεο από την κατάληψη του πλοίου τον Απρίλιο του 2023

#Iran|ian navy commandos seized a US-bound tanker "Advantage Sweet" in the Gulf of Oman. It seems the tanker was captured in retaliation to the recent seizure of an Iranian oil shipment by the #US.



Read here: https://t.co/v631aDkBVx pic.twitter.com/amwxrvWmGj — IWN (@A7_Mirza) April 29, 2023

