Αύξηση της τάξης του 0,2% κατέγραψε τον Μάιο η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Μαΐου 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση Μαΐου έτους 2023 προς το Μάιο 2022, η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου είχε μειωθεί κατά 0,6%.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 3,5% τον μήνα Μάιο 2024 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα Μαΐου 2023. Μείωση 3,9% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση Μαΐου του έτους 2023 προς τον Μάιο 2022.

Πηγή: skai.gr

