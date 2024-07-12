To 4o Olympic Yacht Show μεγαλύτερο και πλουσιότερο στις 10-13/10/ 2024

Το 4ο Olympic Yacht Show είναι έτοιμο να απογειώσει τις προσδοκίες των επαγγελματιών και φίλων του yachting από όλο τον κόσμο.

Φέτος, η εκδήλωση υπόσχεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε συμμετοχές και επισκεψιμότητα, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως η πιο επιτυχημένη και αναγνωρισμένη εκδήλωση σκαφών αναψυχής στο νερό στην Ελλάδα.

Έχοντας καθιερωθεί στα ημερολόγια των yacht connoisseurs ως το πολυαναμενόμενο ραντεβού κάθε Οκτώβριο, το Olympic Yacht Show υπόσχεται να είναι μεγαλύτερο από ποτέ.

Με τη συμμετοχή των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου, των πιο εντυπωσιακών σκαφών και τη δυνατότητα για τους επισκέπτες να απολαύσουν την απόλυτη εμπειρία Yachting, η έκθεση αναμένεται να είναι μια μοναδική εμπειρία για όλους ελκύοντας μεγάλο ενδιαφέρον από το διεθνές κοινό.

Η εκδήλωση που έχει εδραιωθεί στον διεθνή χάρτη των μεγάλων yacht events πρόκειται να διεξαχθεί από τις 10 έως τις 13 Οκτωβρίου 2024 στην Olympic Marine στο Σούνιο.

Η έκθεση ξεχωρίζει ήδη ως το μοναδικό event στην Ελλάδα που επικεντρώνεται στη μεσαία και μεγάλη κατηγορία σκαφών αναψυχής αναδεικνύοντας τα νέα μοντέλα προς πώληση που ανήκουν στην premium κατηγορία.

Όπως και στις προηγούμενες διοργανώσεις, οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου θα δώσουν δυναμικό παρών, τόσο στο χερσαίο όσο και στο πλωτό τμήμα, σε ένα καλαίσθητο και καλοσχεδιασμένο περιβάλλον, ενώ έχει προβλεφθεί χώρος για τη μεγάλη κατηγορία των Luxury Ribs και Luxury Day Cruisers.

Η EKO στηρίζει ως μέγας χορηγός την έκθεση Olympic Yacht Show 2024, ενισχύοντας τη μοναδική διοργάνωση στην Ελλάδα με σαφή προσανατολισμό στη μεσαία και μεγάλη κατηγορία σκαφών αναψυχής.

Το πολυαναμενόμενο ραντεβού της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής του Yachting αναμένεται να είναι ακόμα πιο ανανεωμένο, πλουσιότερο και μεγαλύτερο από ποτέ.

Έχοντας κερδίσει την αμέριστη στήριξη της πολιτείας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Olympic Yacht Show 2024 τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Αττικής, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών, της Ένωσης Μαρινών Ελλάδος, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Δήμου Λαυρεωτικής. www.olympicyachtshow.gr.



