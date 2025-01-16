Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις εκτόξευσαν τους ναύλους των supertankers

Το πρόσφατο πακέτο κυρώσεων που επέβαλαν οι ΗΠΑ στον πετρελαϊκό τομέα της Ρωσίας την προηγούμενη εβδομάδα εκτόξευσε στα ύψη τους ναύλους των υπερδεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού.

Συγκεκριμένα, οι ναύλοι για πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια έχουν εκτιναχθεί κατά 16.000 δολάρια επιπλέον την ημέρα, καθώς οι εταιρείες σπεύδουν να κεφαλαιοποιήσουν την αυξημένη ζήτηση για ναυλώσεις πλοίων που καταγράφεται μετά τις αμερικανικές κυρώσεις.

Με περισσότερα από 183 πλοία να έχουν ουσιαστικά αφαιρεθεί από τις επιλογές των εισαγωγέων πετρελαίου σε Κίνα και Ινδία λόγω των κυρώσεων, οι ναυτιλιακές εταιρείες αρχικά καθυστερούσαν να κλείσουν συμφωνίες προκειμένου να αυξήσουν την πίεση προς τους ναυλωτές και να ανεβάσουν τους ναύλους.

«Ωστόσο, στα τρέχοντα επίπεδα (σ.σ. των ναύλων), οι εταιρείες είναι πιο πρόθυμες», σημειώνει η Clarksons Securities.

Οι ναύλοι των eco VLCC κυμαίνονται επί του παρόντος στα 58.100 δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με την Clarksons Securities, έχοντας αυξηθεί κατά 37% σε σχέση με την Τρίτη, ενώ έχουν σημειώσει άλμα 112% συνολικά την τελευταία εβδομάδα.

«Παρότι οι αρχικές αυξήσεις οφείλονταν στους ναύλους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, τις τελευταίες ημέρες σημαντική άνοδος καταγράφεται και στην αγορά του Ατλαντικού», προσθέτει η Clarksons.

Οι ναύλοι spot έχουν επίσης μειώσει το χάσμα με τους ναύλους των προθεσμιακών συμβολαίων, σύμφωνα με την εταιρεία.

Είναι ενδεικτικό ότι το δεξαμενόπλοιο Universal Leader της νοτιοκορατικής HMM, νεκρού φορτίου 300.000 τόνων φέρεται να ναυλώθηκε την Τρίτη από την Indian Oil Corp. έναντι 69.000 δολαρίων την ημέρα.

Επίσης, από την Τρίτη καταγράφεται αύξηση και στον αριθμό των νέων ναυλώσεων. Είναι ενδεικτικό ότι η Tankers International έκλεισε την Τρίτη οκτώ ναυλώσεις VLCC, έναντι μόλις τριών την προηγούμενη ημέρα. Οι πέντε εξ αυτών αφορούσαν φορτία με προορισμό την Κίνα.



