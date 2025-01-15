Δύο πωλήσεις παλαιών, ελληνικής ιδιοκτησίας panamaxes που αναφέρθηκαν από brokers αυτή την εβδομάδα παρέχουν περαιτέρω στοιχεία για την πτώση των τιμών που εγείρει ενδιαφέρον σε αγοραστές πλοίων τέτοιας χωρητικότητας, οι οποίοι αναζητούν ένα φθηνό «παραθυράκι» εισόδου στην αγορά της συγκεκριμένης κατηγορίας, σύμφωνα με την TradeWinds.

Αυτή η τάση έδωσε πλεονέκτημα σε πωλητές, όπως η ελληνική Alpha Bulkers, που ενδιαφέρεται πρωτίστως για την ανανέωση του στόλου και σημαντικότερες υποχρεώσεις με τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα σκάφη της στο νερό.

Αρκετοί brokers στο Λονδίνο, τις ΗΠΑ και την Ελλάδα αναφέρουν ότι ο παραδοσιακός Έλληνας πλοιοκτήτης πουλά το Alpha Melody των 74.500 dwt (κατασκευής 2002) σε άγνωστους αγοραστές για 6,6 εκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία, συμφερόντων της Άννας Αγγελικούση-Κανελλάκη, με συνεπικεφαλής τους γιους της Φραγκίσκο και Αντώνη, δεν σχολιάζει τις εμπορικές της συναλλαγές.

Ακριβώς πριν από ένα χρόνο, η εταιρεία εκχώρησε για περίπου 7,1 εκατομμύρια δολάρια το αδελφό πλοίο του Alpha Melody — το Alpha Afovos (κατασκευής 2001), το οποίο έκτοτε αναδείχθηκε ως Sea Maple με την κινεζική Qingdao Bohwa.

Εάν επιβεβαιωθεί, η νέα πώληση του Alpha Melody θα αφήσει στην Alpha Bulkers ένα μόνο panamax ανάμεσα στα 35 πλοία της - το Alpha Loyalty των 75.900 dwt (κατασκευής 2007).

Όπως αρκετοί άλλοι Έλληνες ιδιοκτήτες, η Alpha στρέφεται σε πιο σύγχρονα πλοία. Αυτά περιλαμβάνουν τα 11 kamsarmaxes που κατασκευάστηκαν μεταξύ 2011 και 2019 στο νερό και δύο ultramaxes που θα παραδώσει η εταιρεία αργότερα φέτος.

Σε παρόμοια τροχιά η Efhipping

Μια άλλη, μικρότερη ελληνική εταιρεία σε παρόμοια τροχιά είναι η Efhipping που ελέγχεται από την οικογένεια Ευσταθίου. Η εταιρεία με έδρα την Αθήνα φέρεται να έχει εισπράξει μεταξύ 8 και 8,2 εκατομμυρίων δολαρίων από την πώληση σε κινεζικά συμφέροντα του παλαιότερου πλοίου της — του εμπορίου σιτηρών, Panamax Argolis (κατασκευής 2005) 76.300 dwt.

Οι διευθυντές της Efshipping δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.

Η εταιρεία κινείται πολύ σπάνια στην αγορά μεταχειρισμένων, με την τελευταία γνωστή συμφωνία της να πραγματοποιείται πριν από περισσότερα από πέντε χρόνια.

Μια απόφαση να μετακινηθούν ξανά τώρα υποδηλώνει ότι η Efshipping μπορεί να είναι μεταξύ των ιδιοκτητών που πιστεύουν ότι πρέπει να εξαργυρώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία πριν πέσουν περαιτέρω οι τιμές.

Αυτή η στάση ικανοποιείται με το αγοραστικό ενδιαφέρον από την Ασία, η οποία βρίσκεται εκεί εδώ και μήνες και την οποία η πτώση της αξίας των πλοίων ενθαρρύνει περαιτέρω.

«Οι τιμές των vintage panamaxes έχουν μειωθεί σχεδόν κατά 30% από τον Ιούλιο του περασμένου έτους», ανέφεραν στην τελευταία εβδομαδιαία έκθεσή τους οι μεσίτες της WeberSeas που εδρεύει στην Αθήνα, προσθέτοντας ότι υπήρξε «αυξημένο ενδιαφέρον» για τέτοια πλοία εν μέσω χαμηλότερων αξιών.

«Από τον περασμένο μήνα, από τα οκτώ panamaxes που πουλήθηκαν, τα έξι ήταν άνω των 20 ετών», είπε ο WeberSeas.

Παρόμοια δυναμική είναι ορατή στα μικρότερα υπερμεγέθη.

Οι Έλληνες brokers αναφέρουν αυτή την εβδομάδα ότι η Eastern Mediterranean (Eastmed) που ελέγχεται από τον Θανάση Μαρτίνο πούλησε το ιαπωνικής κατασκευής Karteria 50.300 dwt (κατασκευής 2001) για περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια.

Εν τω μεταξύ, ο Έλληνας ομότιμος Z&G Halcoussis πιστεύεται ότι κέρδισε περίπου 9 εκατομμύρια δολάρια για το κινεζικής κατασκευής Lorentzos 53.700 dwt (κατασκευής 2005).

