Αυξήσεις έως 15% των τιμών των ακτοπλοϊκών ειστηρίων, τόσο για τους επιβάτες όσο και για τα μεταφερόμενα οχήματα, φέρνει η εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ για τον περιορισμό των εκομπών άνθρακα και θείου της επιβατηγού ναυτιλίας στη Μεσόγειο.

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», στην αγορά μιλούν για νέο υψηλότατο ενεργειακό πληθωρισμό στις θαλάσσιες μεταφορές και ανύπαρκτα περιθώρια στις επιχειρήσεις να απορροφήσουν το επιπλέον κόστος. Ορισμένες ακτοπλοϊκές έχουν ήδη ανακοινώσει στους εμπορικούς συνεργάτες τους αυτές τις αυξήσεις, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να προβούν σε ανάλογες ανακοινώσεις και άλλες εταιρείες.

Οι συγκεκριμένες αυξήσεις προκύπτουν από την άνοδο των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ETS), στις οποίες επί του παρόντος υπάγονται οι γραμμές της Κρήτης και της Αδριατικής, την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού SECA (Sulfur Emissions Control Area) στη Μεσόγειο, την εφαρμογή του κανονισμού Fuel EU που επιβάλλει την καύση ακριβότερης ποιότητας καυσίμου ή την υποκατάστασή του με αυξημένη προσθήκη βιοκαυσίμου (το οποίο ωστόσο δεν είναι ακόμη επαρκώς διαθέσιμο) για να μειωθούν οι εκπομπές άνθρακα, αλλά και τις αυξήσεις στο μισθολογικό κόστος κατά 5%, σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφη με τα ναυτεργατικά σωματεία στα τέλη του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, στις Κυκλάδες αλλά και στις άλλες γραμμές του Αιγαίου, που δεν υπόκεινται ακόμα στο σύστημα εμπορίας ρύπων της ΕΕ -αλλά θα ενταχθούν από το 2029-, οι αυξήσεις αναμένεται να είναι κατά τι ηπιότερες, της τάξης του 10% έως 12%. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα απλά εισιτήρια μετάβασης στη Μύκονο με συμβατικά ακτοπλοϊκά από 50 ευρώ θα ανέβουν στα 56 ευρώ. Οι αυξήσεις πάντως αναμένεται να διαφοροποιηθούν ανά δρομολόγιο, ωστόσο μεσοσταθμικά πρόκειται να κινηθούν μεταξύ 10% και 12%, σύμφωνα με πληροφορίες.Την ίδια στιγμή, επιχειρηματίες δηλώνουν πως τα περιθώρια για να απορροφήσουν το επιπλέον κόστος είναι ανύπαρκτα.

Πηγή: skai.gr

