Τουλάχιστον 65 πετρελαιοφόρα έχουν αγκυροβολήσει σε πολλές τοποθεσίες, μεταξύ άλλων στις ακτές της Κίνας και της Ρωσίας, από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ένα νέο πακέτο κυρώσεων στις 10 Ιανουαρίου, όπως έδειξαν σήμερα τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.

Σύμφωνα με το Bloomberg τρία πετρελαιοφόρα που μεταφέρουν περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου, έχουν αγκυροβολήσει στα ανατολικά των ακτών της Κίνας. Προηγουμένως, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα λιμάνια της επαρχίας Σαλντούν, απαγόρευσε τον ελλιμενισμό των πλοίων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις επισημαίνει το Bloomberg.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε την Παρασκευή κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Gazprom Neft και Surgutneftegaz, καθώς και σε 183 πλοία που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο, καθώς στοχεύει στα έσοδα που η Μόσχα χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Η διακοπή των συναλλαγών για τα εν λόγω δεξαμενόπλοια δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στους πλοιοκτήτες που έχουν ήδη πληγεί από προηγούμενες κυρώσεις των ΗΠΑ.

Στα εν λόγω πλοία περιλαμβάνονται άλλα 25 πετρελαιοφόρα που βρίσκονταν σε διάφορες τοποθεσίες, μεταξύ άλλων στα ανοικτά ιρανικών λιμανιών και κοντά στη διώρυγα του Σουέζ, όπως έδειξε η σημερινή ανάλυση εντοπισμού πλοίων.

Ορισμένα λιμάνια έχουν ήδη ενεργήσει πριν από τα τελευταία μέτρα, προσθέτοντας περαιτέρω πιέσεις. Η Shandong Port Group απαγόρευσε στα δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε αμερικανικές κυρώσεις να προσεγγίζουν τα λιμάνια της, ανέφεραν ναυλωτές την περασμένη εβδομάδα.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι περίπου το 10% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων πετρελαίου υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις.

«Η επίδραση αυτών των κυρώσεων θα πρέπει να είναι υποστηρικτική για την αγορά δεξαμενόπλοιων, καθώς η προσφορά πλοίων στον ευρύτερο στόλο συρρικνώνεται, αλλά η πραγματική δυνητική δύναμη θα έρθει μόλις άλλοι εξαγωγείς αναπληρώσουν τους χαμένους όγκους», δήλωσε σήμερα ο αναλυτής της Jefferies Ομάρ Νόκτα σε σημείωμά του.

Τα μέσα ημερήσια έσοδα για τα υπερδεξαμενόπλοια αυξήθηκαν πάνω από 10% σήμερα σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, σε περίπου 26.000 δολάρια, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς.

Ορισμένοι ναυλωτές προσπάθησαν ήδη από την Παρασκευή να εξασφαλίσουν πλοία μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων, επισημαίνοντας τη μειωμένη προσφορά.

«Η αυξημένη ζήτηση για εξαγωγές προς την Ινδία και την Κίνα εκτός Ρωσίας θα αυξήσουν τη ζήτηση σε δεξαμενόπλοια που δεν υπόκεινται σε κυρώσεις», αναφέρει σήμερα η πλατφόρμα αναλύσεων των εμπορικών συναλλαγών Kpler.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

