Η νέα ψηφιακή πύλη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Δικαιώματα Επιβατών» που δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα, αφορά συνολικά στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και μεταφορές.

Η λειτουργία της εν λόγω ψηφιακής πύλης εντάσσεται στη συνολική πολιτική του Υπουργείου για αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πολίτη – ταξιδιώτη, την σωστή και πληρέστερη ενημέρωσή του και την ενίσχυση της ασφάλειας στα λιμάνια και στα πλοία. Η απρόσκοπτη σύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική χώρα και το δικαίωμά τους στην πρόσβαση σε ασφαλή πλοία, με τις βέλτιστες υπηρεσίες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αποτελούν μία από τις κύριες προτεραιότητες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το νέο εργαλείο περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες:

την ενημέρωση για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και τις ενέργειες που μπορούν να κάνουν για την προστασία τους, την παρατήρηση των τιμών στα εισιτήρια των ακτοπλοϊκών μεταφορών και την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στις λιμενικές εγκαταστάσεις και στα πλοία. Στόχος είναι η ενημέρωση του πολίτη και του κάθε ενδιαφερόμενου, με άμεσο και εύκολο τρόπο.

Ειδικότερα, το «Παρατηρητήριο Τιμών» είναι ένα εργαλείο το οποίο εφαρμόζεται πιλοτικά πάνω από έξι μήνες και καταγράφει τις τιμές των ήδη εκδοθέντων εισιτηρίων, παρουσιάζοντας μια ρεαλιστική εικόνα των αυξομειώσεων στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Σημειώνεται ότι τα ευρήματα, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας, προωθήθηκαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για αξιολόγηση και αξιοποίηση για τους δικούς της ελέγχους.

Σε ότι αφορά στα ΑμΕΑ, η δράση εντάσσεται στην ολοκληρωμένη κυβερνητική στρατηγική για ενίσχυση της προσβασιμότητάς τους – όπως περιγράφεται στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμΕΑ)» - και στην συνεχή προσπάθεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ελλείψεις που έχουν παρατηρηθεί.

Σε δήλωσή του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, επισήμανε: «Η νέα ψηφιακή πύλη "Δικαιώματα Επιβατών", αποτελεί ακόμα ένα ουσιαστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη – επιβάτη και την ορθή ενημέρωσή του. Προτεραιότητα του Υπουργείου μας είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και η προσβασιμότητα σε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που χρειάζεται να έχει ο καθένας μας, στο πλαίσιο της ασφάλειας των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και μεταφορών. Το "Παρατηρητήριο Τιμών" είναι ένα εργαλείο που έπρεπε να υπάρχει στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια. Εμείς το κάναμε πράξη και πλέον, η Ελλάδα, έχει ένα σύγχρονο εργαλείο καταγραφής των πραγματικών τιμών. Την ίδια ώρα, κάνουμε ένα ακόμα βήμα για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσβασιμότητας, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα, ότι πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα. Είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες θα αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβουλία και θα βοηθήσουν, με την ανταπόκρισή τους, σε περαιτέρω βελτίωση της εν λόγω υπηρεσίας».

Δείτε εδώ σχετικές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Ψηφιακή πύλη «Δικαιώματα Επιβατών».

Πηγή: skai.gr

