ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 0,5% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Αύγουστο

Αύξηση 0,5% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Αύγουστο εφέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Αυγούστου 2023, έναντι μείωσης κατά 0,4% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Αυγούστου 2023 προς τον Αύγουστο 2022, και πλέον αριθμεί 1.832 πλοία.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) υπολογίζεται σε 36.373.149 κόρους και παρουσίασε μείωση 2,6% τον Αύγουστο 2024 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Αυγούστου 2023, έναντι μείωσης 3,6% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Αυγούστου 2023 προς τον Αύγουστο 2022.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

