Ολοταχώς για την επίτευξη του στόχου για δωδεκάμηνο τουρισμού βαδίζουν τα Χανιά, όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Εμμανουήλ Ντουκάκης, Ειδικός Συνεργάτης για θέματα τουρισμού στον δήμο Χανίων επισημαίνοντας τα εξής: Η συνεχής βελτίωση των τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών αλλά και η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού - τουρισμού εμπειριών, που επιχειρεί συντονισμένα τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Χανίων μας κάνουν αισιόδοξους ως προς την επίτευξη του στρατηγικού στόχου να καταστούν τα Χανιά ελκυστικός προορισμός για όλες τις εποχές του χρόνου.

Εξειδικεύοντας τα στοιχεία που χαροποιούν τον τουριστικό κόσμο των Χανίων, ο κ. Ντουκάκης υπογράμμισε ότι ο τουρισμός στα Χανιά το 2024 εξελίσσεται εξαιρετικά θετικά, με σημαντική αύξηση στις αφίξεις, κυρίως μέσω του αεροδρομίου. Συγκεκριμένα οι επιβάτες που έχουν διακινηθεί από το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» το διάστημα Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2024 έχουν φτάσει περίπου τους 3.4 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 7.9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Την ίδια στιγμή το γενικό κλίμα είναι αισιόδοξο καθώς τόσο οι ιδιωτικές επενδύσεις όσο και οι συνέργειες Φορέων με σκοπό την προβολή του τόπου, θα συνεχιστούν και θα επαυξηθούν βάσει σχεδιασμού, διατηρώντας κι επαυξάνοντας τη δυναμική του τουριστικού αγαθού.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Ντουκάκης στην κρουαζιέρα αναφέροντας ότι φέτος είναι μια χρονιά ρεκόρ για τον προορισμό, αφού οι προγραμματισμένες αφίξεις κρουαζιεροπλοίων ήδη ξεπερνάνε τις 120 αριθμός αυξημένος σε σχέση με πέρυσι. Μάλιστα και τα προγραμματισμένα δρομολόγια και για το 2025 προμηνύουν μια ακόμη εξαιρετική χρονιά και σε αυτό το μέτωπο.

Στο μεταξύ τα Χανιά γίνονται πόλος έλξης και για ειδικά κοινά, όπως είναι οι ψηφιακές νομάδες. "Το ενδιαφέρον των digital nomads για τα Χανιά έχει ενταθεί. Πολλοί επιλέγουν τα Χανιά για την ποιότητα ζωής και το εξαιρετικό κλίμα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα Χανιά προσφέρουν τις κατάλληλες υποδομές, με καλές συνδέσεις στο διαδίκτυο και υπηρεσίες φιλοξενίας - work hubs που λειτουργούν όλο το χρόνο", εξηγεί ο κ. Ντουκάκης.

Παράλληλα τα Χανιά έχουν γίνει δημοφιλής προορισμός για ζευγάρια από το εξωτερικό που θέλουν να κάνουν τον γάμο τους εκεί. Ιδιαίτερα το παλιό λιμάνι των Χανίων, με τον εμβληματικό Φάρο και γενικότερα τα Χανιά συνδυάζουν την παραδοσιακή κρητική ατμόσφαιρα με τη φυσική ομορφιά του τόπου, καθιστώντας τα ιδανικό προορισμό για γάμους, πάντα με όσα τονίζει ο κ. Ντουκάκης.

Σε ό,τι αφορά τις φωνές περί υπέρ τουρισμού ο ειδικός συνεργάτης για θέματα τουρισμού, αναφέρει ότι η τουριστική ανάπτυξη έχει σαφώς δημιουργήσει πιέσεις στις τοπικές υποδομές, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Μάλιστα προσθέτει ότι είναι κάτι για το οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται δράσεις και ενέργειες σε όλα τα επίπεδα (μελέτες και παρεμβάσεις για την διάβρωση ακτών, την αντοχή των υποδομών, τη διαχείριση των υδάτινων και λοιπών φυσικών πόρων κλπ). Σκοπός είναι η βιωσιμότητα του τουριστικού αγαθού μέσα από την προστασία του τοπικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, προσθέτει μεταξύ άλλων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.