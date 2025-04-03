Ναυτιλιακή αγορά σε αναβρασμό - Πού οδηγούνται οι ναύλοι

Η ναυτιλιακή αγορά συνεχίζει να παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, καθώς η προσφορά και η ζήτηση διαμορφώνουν τις τιμές των ναύλων στους διαφορετικούς τομείς του κλάδου. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Intermodal για την 13η εβδομάδα του 2025, καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στις επιδόσεις των διαφόρων τύπων πλοίων, από τα bulk carriers μέχρι τα δεξαμενόπλοια και τα containerships.

Παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά

Οι βασικές μεταβλητές που συνεχίζουν να διαμορφώνουν τη ναυλαγορά περιλαμβάνουν τις γεωπολιτικές εντάσεις: Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα στην Ερυθρά Θάλασσα συνεχίζουν να επηρεάζουν τις θαλάσσιες μεταφορές, προκαλώντας καθυστερήσεις και αυξημένο κόστος. Την ίδια στιγμή, καταγράφονται προσαρμογές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι εταιρείες μεταφορών επαναξιολογούν τα δρομολόγια και τη στρατηγική τους, καθώς οι διακυμάνσεις της παγκόσμιας ζήτησης επηρεάζουν τη ροή των φορτίων. Βασικός παράγοντας παραμένει ο πληθωρισμός και οι συνέπειες του στην καταναλωτική δαπάνη. Η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ και την Ευρώπη επηρεάζει τις εισαγωγές, μειώνοντας την πίεση για υψηλότερους ναύλους στις εμπορικές γραμμές.

Αναλυτικά οι αγορές:

Αγορά Ξηρού Φορτίου (Dry Bulk)

Η αγορά των πλοίων ξηρού φορτίου παρουσίασε ανάμεικτα αποτελέσματα, με διαφορετικά μεγέθη πλοίων να επηρεάζονται από διαφορετικούς παράγοντες:

Οι ναύλοι αυξήθηκαν λόγω της ενίσχυσης της κινεζικής ζήτησης για σιδηρομετάλλευμα από την Αυστραλία και τη Βραζιλία. Το μέσο ημερήσιο έσοδο σημείωσε άνοδο κατά 8% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, φτάνοντας τα 22.500 δολάρια ημερησίως. Panamax: Καταγράφηκε πτώση λόγω μειωμένης δραστηριότητας στις εξαγωγές σιτηρών από τη Νότια Αμερική. Οι ναύλοι υποχώρησαν κατά 5%, με μέσο ημερήσιο έσοδο να διαμορφώνεται στα 13.700 δολάρια.

Καταγράφηκε πτώση λόγω μειωμένης δραστηριότητας στις εξαγωγές σιτηρών από τη Νότια Αμερική. Οι ναύλοι υποχώρησαν κατά 5%, με μέσο ημερήσιο έσοδο να διαμορφώνεται στα 13.700 δολάρια. Supramax & Handysize: Αντιμετώπισαν πιέσεις λόγω της επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής αγοράς, με τους ναύλους να μειώνονται κατά 3-4%. Η αβεβαιότητα στις εξαγωγές προς τη Βόρεια Αφρική και η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας σε βασικές περιοχές εμπορίου επηρέασαν αρνητικά τη δυναμική τους.

Αγορά Δεξαμενόπλοιων (Tanker Market)

Οι ναύλοι αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 10%, λόγω της υψηλής δραστηριότητας μεταφοράς πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή προς την Ασία. Η αυξανόμενη ζήτηση από διυλιστήρια της Κίνας και της Ινδίας ενίσχυσε τις τιμές, με το μέσο ημερήσιο έσοδο να φτάνει τα 50.000 δολάρια. Suezmax: Ελαφρά υποχώρηση των ναύλων, κυρίως λόγω μειωμένης ζήτησης στη Δυτική Αφρική και την Ευρώπη. Οι ναύλοι μειώθηκαν κατά 3%, με τις τιμές να κυμαίνονται κοντά στα 35.000 δολάρια ημερησίως.

Ελαφρά υποχώρηση των ναύλων, κυρίως λόγω μειωμένης ζήτησης στη Δυτική Αφρική και την Ευρώπη. Οι ναύλοι μειώθηκαν κατά 3%, με τις τιμές να κυμαίνονται κοντά στα 35.000 δολάρια ημερησίως. Aframax: Καταγράφηκε πτώση των ναύλων κατά 6%, επηρεαζόμενη από τη χαμηλή κινητικότητα στη Βόρεια Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Η μειωμένη ζήτηση για μεταφορά πετρελαίου μικρών αποστάσεων επηρέασε αρνητικά την αγορά, με τα ημερήσια έσοδα να πέφτουν κάτω από τα 30.000 δολάρια.

Αγορά Containerships

Η αγορά των containerships εμφάνισε σταθεροποίηση, αλλά με πτωτικές τάσεις:

Οι ναύλοι των feeder containerships παραμένουν σταθεροί, αν και καταγράφεται πίεση στις τιμές των βραχυπρόθεσμων συμβολαίων, καθώς η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα αντιμετωπίζει μειωμένη ζήτηση σε βασικές αγορές.

Οι γραμμές Ασίας - Ευρώπης παραμένουν υπό πίεση, καθώς η καταναλωτική ζήτηση επιβραδύνεται, διατηρώντας τους ναύλους σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα από τις προηγούμενες εβδομάδες. Οι τιμές για ένα 40 ft container μειώθηκαν κατά 4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με τους ναύλους να κυμαίνονται στα 1.800-2.200 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο.

Πηγή: skai.gr

