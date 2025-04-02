Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (EEE), στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης στις Βρυξέλλες για τη Ναυτιλία “European Shipping Summit 2025”, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον ηγετικό ρόλο της στον ευρωπαϊκό ναυτιλιακό κλάδο, διοργανώνοντας με ιδιαίτερη επιτυχία την ειδική εκδήλωση «Shipping anchors the EU’s Future» την Τετάρτη 19 Μαρτίου στο Royal Museum of Fine Arts στις Βρυξέλλες.

Την εκδήλωση, στην οποία υπογραμμίστηκε ο ζωτικός ρόλος της ναυτιλίας στην ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης, παρακολούθησαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, καθώς και ο πρώην Υπουργός, Χρήστος Στυλιανίδης. Παρευρέθηκαν, επίσης, Ευρωπαίοι Αξιωματούχοι, Πρόεδροι οργανισμών, θεσμικοί από τον χώρο της ναυτιλίας και της οικονομίας, διεθνείς και ευρωπαϊκές προσωπικότητες υψηλού κύρους, καθώς και εκπρόσωποι εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ΜΜΕ.

Στις εργασίες της εκδήλωσης συμμετείχαν ο Πρέσβης και Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ, Ιωάννης Βράιλας, η Πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού, όπως και ο Επίτιμος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (2019-2024), πρώην Πρωθυπουργός του Βελγίου (2014-2019), πρώην Υπουργός του Κράτους του Βελγίου, Charles Michel, ως κεντρικός ομιλητής.

Ο Charles Michel, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της ναυτιλίας για το μέλλον της Ευρώπης, σημειώνοντας:

«Όπως σαφώς επισήμανε ο Μάριο Ντράγκι στην έκθεσή του: η ναυτιλία αποτελεί σημαντικό μοχλό ανταγωνιστικότητας και οικονομικής ισχύος της Ευρώπης, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη διακίνηση αγαθών που στηρίζουν τις βιομηχανίες και το εμπόριο.

Οφείλουμε να διασφαλίσουμε τον θεμιτό ανταγωνισμό και στο θαλάσσιο εμπόριο, διαφυλάσσοντας και θωρακίζοντας τους ζωτικούς διαδρόμους μεταφορών.



Μια ανθεκτική και κυρίαρχη Ευρώπη οφείλει να διατηρεί σταθερές αλυσίδες εφοδιασμού και αξιόπιστα και ασφαλή δίκτυα μεταφορών.

Δεν θέλουμε η Ευρώπη να γίνει ένα μουσείο του κόσμου. Δεν θέλουμε η Ευρώπη να είναι απλώς ένα πεδίο ανταγωνισμού τρίτων. Γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει. Η έκθεση Ντράγκι βρίσκεται στο τραπέζι. Το μέλλον της Ευρώπης είναι στα χέρια μας. Ας αναλάβουμε, μαζί, τον έλεγχο της τύχης μας.»

Στη συζήτηση που ακολούθησε και συντόνισε η Kait Bolongaro, Managing Editor, Europe, MLex, συμμετείχαν ο Shipping Director του Transport & Environment, Faig Abbasov, ο Γραμματέας της ΕΕΕ, Δημήτρης Φαφαλιός, καθώς και η Head of Unit for Mobility, DG CLIMA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Polona Gregorin, ανταλλάσσοντας απόψεις για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, αναδεικνύοντας την ανάγκη χάραξης βιώσιμων και ανταγωνιστικών πολιτικών.

Επιδραστική ομιλία της Προέδρου της ΕΕΕ στην έναρξη της Διάσκεψης, την Πέμπτη 20 Μαρτίου

Η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, την Πέμπτη 20 Μαρτίου, κατά την έναρξη των εργασιών του «European Shipping Summit 2025» με κεντρική ομιλία, τόνισε πως η ναυτιλία αποτελεί την καρδιά της Ευρώπης. Επισήμανε, επίσης, ότι η θωράκιση της ηγετικής θέσης της ναυτιλίας απαιτεί δράση άμεση, δράση κοινή. Είπε χαρακτηριστικά:

«Σε μια κομβική στιγμή για την ευρωπαϊκή ναυτιλία, αλλά και μια καθοριστική στιγμή για την ίδια την Ευρώπη… είναι επιτακτική ανάγκη να αναγνωρίζεται η ναυτιλία από τους θεσμούς ως θεμέλιο της οικονομικής κυριαρχίας και γεωπολιτικής σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρειάζεται να θεσπιστούν και να εφαρμοστούν άμεσα πολιτικές που θα διασφαλίζουν τη θωράκιση της ηγετικής θέσης της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στον παγκόσμιο χάρτη, λαμβάνοντας υπόψη ότι ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα δεν είναι αντίρροπες δυνάμεις, αλλά ομόρροπες που απαιτείται να δρουν παράλληλα, να αλληλεπιδρούν».

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών είχε σειρά σημαντικών συναντήσεων με Ευρωπαίους Αξιωματούχους

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης “European Shipping Summit 2025”, η ηγεσία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών πραγματοποίησε, επίσης, μια σειρά σημαντικών συναντήσεων στις Βρυξέλλες με Ευρωπαίους Αξιωματούχους.

Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού, μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτρη Φαφαλιό, Νικόλα Βενιάμη, Μαρίλυ Φραγκίστα, Ιωάννα Προκοπίου, Βασίλη Παπαγιαννόπουλο, καθώς και τη Διευθύντρια της ΕΕΕ, Κατερίνα Πέππα συναντήθηκαν με τον Απόστολο Τζιτζικώστα, Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών & Τουρισμού της ΕΕ, καθώς και με τον Oliver Röpke, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αναδείχθηκε ο κρίσιμος ρόλος της ναυτιλίας στην επισιτιστική και ενεργειακή επάρκεια και σταθερότητα, καθώς και στη θωράκιση της εύρυθμης λειτουργίας των αλυσίδων εφοδιασμού της Ευρώπης. Επιπλέον, υπογραμμίστηκε η συμβολή της ναυτιλίας στη διατήρηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Στη συνάντηση με τον Απόστολο Τζιτζικώστα, Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών & Τουρισμού της ΕΕ, η ΕΕΕ τόνισε την ανάγκη για ένα ισορροπημένο και αποτελεσματικό παγκόσμιο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο να αντικατοπτρίζει τον διεθνή χαρακτήρα της ναυτιλίας, επισημαίνοντας τη δέσμευσή της να συνεργαστεί αποτελεσματικά με τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Μέσα από τις πολυεπίπεδες δράσεις και τις ουσιαστικές επαφές της, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά τον ηγετικό της ρόλο στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, προωθώντας με συνέπεια, αποφασιστικότητα και διορατικότητα τα συμφέροντα της ελληνικής και ευρωπαϊκής ναυτιλίας στο ανώτατο επίπεδο.



