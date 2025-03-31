Ιστορικά υψηλά σε έσοδα, καθαρά κέρδη και διανομή μερίσματος, καθώς και ισχυρές επιδόσεις στους βασικούς επιχειρησιακούς τομείς παρουσίασε ο ΟΛΠ για τη χρήση του 2024.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €230,9 εκατ., αυξημένα κατά 5,0% ή €11,1 εκατ. σε σύγκριση με το 2023. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €112,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 17,4%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €87,4 εκατ., αυξημένα κατά 30,8%. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη διαρκή ενίσχυση της οικονομικής ευρωστίας και της λειτουργικής αποδοτικότητας της εταιρείας. Επίσης, τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €204,5 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η Διοίκηση προτείνει διανομή μερίσματος ύψους €1,92 ανά μετοχή, ενισχυμένο κατά 43,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέρισμα του €1,336 το 2023. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διανομή μερίσματος και την υψηλότερη κερδοφορία στην ιστορία της εταιρείας, σημειώνοντας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα.

Στους επιμέρους επιχειρησιακούς τομείς, η κρουαζιέρα κατέγραψε νέο ρεκόρ, σε αριθμό προσεγγίσεων πλοίων, επιβατική κίνηση και έσοδα που αυξήθηκαν κατά 15,5%. Ο στρατηγικός σχεδιασμός και οι στοχευμένες συνεργασίες ενίσχυσαν περαιτέρω τη θέση του Πειραιά ως κορυφαίου κόμβου κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο σταθμός αυτοκινήτων παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 28,2%, κυρίως λόγω της ανόδου των εσόδων αποθήκευσης και της ενίσχυσης της εγχώριας ζήτησης. Η θετική αυτή επίδοση αντιστάθμισε τη μείωση του φορτίου διαμετακόμισης, αναδεικνύοντας την αποδοτικότητα του τομέα.

Ο Προβλήτας Ι, τον οποίο διαχειρίζεται απευθείας η ΟΛΠ Α.Ε., παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 10,1%, ως αποτέλεσμα της αυξημένης διακίνησης φορτίων στο δεύτερο εξάμηνο. Οι Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ σημείωσαν μείωση εσόδων 6,5% λόγω της μείωσης διακίνησης κυρίως στο πρώτο εξάμηνο. Συνολικά, η δραστηριότητα στους σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, διατηρώντας τα συνολικά έσοδα των προβλητών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ στο ίδιο επίπεδο, παρά τις επιπτώσεις της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία επηρέασε τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Στην ακτοπλοΐα, καταγράφηκε αύξηση των εσόδων κατά 6,5% λόγω αύξησης τόσο στη μεταφορά επιβατών όσο και οχημάτων. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τον καθοριστικό ρόλο του Πειραιά ως βασικού πυλώνα της εγχώριας ακτοπλοΐας και της διασύνδεσης της ηπειρωτικής χώρας με τα νησιά.

Η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη διατήρησε έντονη δραστηριότητα το 2024, και τα συνολικά έσοδα από ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 0,6%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Su Xudong, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που ανακοινώνουμε ακόμη μία χρονιά ισχυρών οικονομικών και λειτουργικών επιδόσεων. Παρά το παγκόσμιο αβέβαιο περιβάλλον, καταφέραμε να καταγράψουμε εκ νέου ιστορικά αποτελέσματα, επενδύοντας ταυτόχρονα στο μέλλον του λιμένα. Αυτό αποδεικνύει τη δύναμη της στρατηγικής μας και την αφοσίωση των ανθρώπων μας. Το προτεινόμενο μέρισμα αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας και να στηρίζουμε τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του λιμένα και την ελληνική οικονομία.»



Πηγή: skai.gr

