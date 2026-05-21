Σε φάση έντονης αναδιάταξης εισέρχεται η παγκόσμια ναυλαγορά στα τέλη Μαΐου, καθώς γεωπολιτικές εντάσεις, περιορισμένη διαθέσιμη χωρητικότητα και αυξημένο λειτουργικό κόστος διαμορφώνουν ένα νέο, πιο ασταθές περιβάλλον για τις θαλάσσιες μεταφορές. Από τα containerships μέχρι τα bulk carriers και τα crude tankers, οι ναύλοι καταγράφουν ισχυρές διακυμάνσεις.

Νέα άνοδος στα containers

Η αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων βρίσκεται και πάλι σε τροχιά ανόδου, με τις ναυτιλιακές γραμμές να επιβάλλουν νέες αυξήσεις και πρόσθετες χρεώσεις, επιχειρώντας να απορροφήσουν το αυξημένο κόστος καυσίμων και τις πιέσεις από τη μειωμένη χωρητικότητα.

Καθοριστικό ρόλο στη νέα αυτή αναταραχή παίζουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η αποφυγή της Διώρυγας του Σουέζ από μεγάλο αριθμό containerships και η επιλογή του περίπλου της Αφρικής επιμηκύνουν σημαντικά τους χρόνους ταξιδιού, δεσμεύοντας περισσότερα πλοία και περιορίζοντας την άμεσα διαθέσιμη χωρητικότητα στην αγορά.

Την ίδια στιγμή, οι carriers εφαρμόζουν πολιτικές ευέλικτης διαχείρισης χωρητικότητας, μέσω ακυρώσεων δρομολογίων και περιορισμού προσφερόμενων θέσεων, ενισχύοντας περαιτέρω την ανοδική πίεση στους ναύλους.

Ο Drewry World Container Index κατέγραψε εβδομαδιαία αύξηση 12%, με τον μέσο παγκόσμιο ναύλο να διαμορφώνεται στα 2.553 δολάρια ανά container 40 ποδών. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στις γραμμές Ασίας–ΗΠΑ και Ασίας–Ευρώπης, όπου η ζήτηση παραμένει ισχυρή.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος στις διαδρομές προς την Ευρώπη. Οι ναύλοι από τη Σαγκάη προς τη Γένοβα αυξήθηκαν κατά 20%, φθάνοντας τα 3.701 δολάρια ανά container 40 ποδών, ενώ προς το Ρότερνταμ σημείωσαν άνοδο 11%, στα 2.413 δολάρια.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η περίοδος αιχμής στις γραμμές Ασίας–Ευρώπης ενδέχεται να ξεκινήσει νωρίτερα φέτος, καθώς οι φορτωτές επιταχύνουν τις αποστολές τους υπό τον φόβο περαιτέρω καθυστερήσεων και γεωπολιτικών αναταράξεων.

Στη διαδρομή του Ειρηνικού, οι αυξήσεις συνεχίζονται με την επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων καυσίμων (EFS) και peak season surcharges (PSS). Οι ναύλοι από τη Σαγκάη προς τη Νέα Υόρκη αυξήθηκαν κατά 14%, στα 4.252 δολάρια ανά FEU, ενώ προς το Λος Άντζελες σημείωσαν άνοδο 10%, στα 3.357 δολάρια.

Σύμφωνα με το Drewry Container Capacity Insight, έχουν ήδη ανακοινωθεί επτά ακυρώσεις δρομολογίων για την επόμενη εβδομάδα, γεγονός που αναμένεται να περιορίσει ακόμη περισσότερο τη διαθέσιμη χωρητικότητα.

Παρέμβαση του Πεκίνου στις πρακτικές τιμολόγησης

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυξημένων ναύλων, το Πεκίνο επιχειρεί να ενισχύσει τον έλεγχο στις πρακτικές τιμολόγησης των μεγάλων ναυτιλιακών γραμμών.

Το υπουργείο Μεταφορών της Κίνας ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε εννέα διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες containers και επτά εγχώριους NVOCCs, ύστερα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στα λιμάνια της Γκουάνγκτζου, του Τσινγκτάο και του Νινγκμπό.

Μεταξύ των εταιρειών που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο των κινεζικών αρχών περιλαμβάνονται οι MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd, Ocean Network Express και Evergreen Marine.

Σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, εντοπίστηκαν αποκλίσεις μεταξύ δηλωμένων και πραγματικών χρεώσεων, αλλά και παραβάσεις στις διαδικασίες υποβολής στοιχείων ναύλων. Το Πεκίνο ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, στέλνοντας σαφές μήνυμα συμμόρφωσης προς τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους μεταφορείς χωρίς ιδιόκτητο στόλο.

Ισχυρή ανάκαμψη στη ναυλαγορά ξηρού φορτίου

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα θετική εικόνα παρουσιάζει η αγορά ξηρού φορτίου. Η διεθνής ναυλαγορά dry bulk βρίσκεται στην ισχυρότερη φάση των τελευταίων ετών, με βασικό μοχλό τη ζήτηση για σιδηρομετάλλευμα και την ανάκαμψη της παγκόσμιας βιομηχανικής δραστηριότητας.

Ο Baltic Dry Index πλησιάζει πλέον τις 3.000 μονάδες, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση από το 2023. Πρωταγωνιστής της ανόδου είναι ο κλάδος των Capesize, με ετήσια αύξηση ναύλων που φθάνει το +149%.

Η ενίσχυση των εξαγωγών από τη Βραζιλία και την Αυστραλία αποτελεί τον βασικό παράγοντα στήριξης της αγοράς. Οι εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος από τη Βραζιλία αυξήθηκαν κατά 11%, φθάνοντας περίπου τα 33 εκατ. τόνους, ενώ η Αυστραλία σημείωσε άνοδο 5%.

Θετική εικόνα παρουσιάζουν και οι υπόλοιπες κατηγορίες πλοίων. Τα Panamax ενισχύονται κατά 57% σε ετήσια βάση, τα Supramax κατά 58% και τα Handysize κατά 47%, στοιχείο που αποτυπώνει μια συνολική ανάκαμψη του dry bulk segment.

Οι αναλυτές επισημαίνουν επίσης την αυξημένη κινητικότητα των ballasters — πλοίων που ταξιδεύουν χωρίς φορτίο προς περιοχές φόρτωσης — ως ένδειξη ότι οι ναυλωτές προεξοφλούν περαιτέρω ενίσχυση της ζήτησης τους επόμενους μήνες.

Παρά τις ανησυχίες για τη γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή, τα στοιχεία από τα Στενά του Ορμούζ δεν δείχνουν μέχρι στιγμής σοβαρές διαταραχές στις μεταφορές ξηρού φορτίου.

Εκρηκτική εικόνα στα crude tankers

Αντίθετα, η αγορά των crude tankers βιώνει μία από τις πιο ακραίες περιόδους μεταβλητότητας των τελευταίων δεκαετιών.

Σύμφωνα με ανάλυση της Xclusiv Shipbrokers, η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκάλεσε δραματικές ανατροπές στη ναυλαγορά πετρελαίου.

Κατά το πρώτο δίμηνο του 2026, η αγορά εμφάνιζε ισχυρή δυναμική, με τις θαλάσσιες ροές αργού να αυξάνονται και τα ναύλα να κινούνται ήδη ανοδικά. Ωστόσο, από τον Μάρτιο και μετά, η επιδείνωση της κατάστασης στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ ανέτρεψε πλήρως την εικόνα.

Οι θαλάσσιες ροές πετρελαίου μειώθηκαν σημαντικά, όμως τα ναύλα εκτοξεύθηκαν σε ιστορικά επίπεδα εξαιτίας των περιορισμών διέλευσης, των αυξημένων war risk premiums και της αβεβαιότητας στην ασφαλιστική αγορά.

Τα VLCCs κατέγραψαν ημερήσια έσοδα έως και 242.917 δολάρια τον Μάρτιο, σημειώνοντας άνοδο 483% σε σχέση με πέρυσι. Αντίστοιχα, τα Suezmax έφθασαν τα 204.822 δολάρια ημερησίως και τα Aframax τα 140.398 δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό της σύγχρονης ναυλαγοράς: βραχυπρόθεσμα, ο καθοριστικός παράγοντας δεν είναι μόνο ο όγκος των φορτίων, αλλά κυρίως η διαθέσιμη χωρητικότητα και η δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι, παρότι καταγράφεται μια ήπια αποκλιμάκωση από τα ακραία επίπεδα του Μαρτίου, η αγορά παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη σε νέα γεωπολιτική κλιμάκωση.

Πηγή: skai.gr

