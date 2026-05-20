Αύξηση 1,6% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Μάρτιο εφέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Μαρτίου 2025, έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Μαρτίου 2025 προς τον Μάρτιο 2024, και πλέον αριθμεί 1.862 πλοία.
Αντίθετα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 34.725.814 κόρους και παρουσίασε μείωση 1,7% τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Μαρτίου 2025, έναντι μείωσης 3,1% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Μαρτίου 2025 προς τον Μάρτιο 2024.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.