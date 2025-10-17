Η αναβολή της απόφασης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) για το νέο παγκόσμιο σχέδιο μείωσης των εκπομπών στη ναυτιλία ανοίγει έναν ακόμη κύκλο διαβουλεύσεων για το μέλλον της πράσινης μετάβασης του κλάδου.

Μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων συζητήσεων μεταξύ κρατών και ναυτιλιακών φορέων, η εξέλιξη αυτή δίνει, σύμφωνα με τη δήλωση της προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνας Τραυλού, «μια νέα ευκαιρία για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ρεαλιστικού διεθνούς πλαισίου» που θα διασφαλίζει τη μετάβαση της ναυτιλίας σε ένα πράσινο μέλλον με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

«Η σημερινή απόφαση αναβολής στον ΙΜΟ αποτελεί νέα ευκαιρία για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και αποτελεσματικού διεθνούς πλαισίου, που θα οδηγήσει τη ναυτιλία με ασφάλεια και ρεαλισμό στην πράσινη μετάβαση»,τονίζει στη δήλωσή της η πρόεδρος των Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού. Προσθέτει ότι η μη επίτευξη συμφωνίας ανέδειξε τον διχασμό που προκάλεσε ο υπό ψήφιση κανονισμός του Net-Zero Framework, στον οποίο οι θέσεις και οι προτάσεις της ναυτιλίας δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη.

«Η ναυτιλία των Ελλήνων, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον κοινό στόχο της απανθρακοποίησης και θα πρωτοστατήσει τεκμηριωμένα και ενωτικά στον παγκόσμιο διάλογο, για τη διαμόρφωση ενός δίκαιου, ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου πλαισίου, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι θα αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν στον κοινό δρόμο προς την πράσινη μετάβαση» σημειώνει η πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

