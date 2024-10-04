Νέα πλατφόρμα διακίνησης ξηρού φορτίου εγκαινίασε «αθόρυβα» η Latsco Shipping, που υποστηρίζεται από τον Πάρη Κασιδόκωστα-Λάτση και ονομάζεται Marla Trading, συγκεντρώνοντας έναν στόλο ναυλωμένων πλοίων.

Ο στόλος μακροπρόθεσμης δέσμευσης της Marla Trading έχει φτάσει στο ορόσημο των 10 πλοίων, ξεπερνώντας τους 5,5 εκατομμύρια τόνους σε όγκο φορτίου.

Μέχρι πρόσφατα, η Marla Trading, ήταν η λιγότερο γνωστή ναυτιλιακή εντός του Latsis Group. Ιδρυθείσα το 2022 και με έδρα το Ντουμπάι, η εταιρεία έχει συγκεντρώσει στόλο, του οποίου τα πλοία είναι 5ετίας κατά μέσο όρο.

Εταιρείες εξεχόντων Ελλήνων πλοιοκτητών, όπως η M/Maritime Corp υπό την ηγεσία του Γιάννη Μυτιληναίου, η DryDel Shipping και η Tri Bulk Shipping, έχουν εμπιστευτεί ορισμένα από τα πιο σύγχρονα τους πλοία του τύπου χύδην φορτίου στη Marla Trading.

Ο στόλος περιλαμβάνει πλοία που κυμαίνονται από Handysize έως Ultramax πλοία του τύπου χύδην φορτίου.

Επικεφαλής των πλοίων ξηρού φορτίου είναι ο Βασίλης Ξάνθης, ενώ αναπληρωτής ο Παντελής Μυτιληναίος, όπως σημειώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Και οι δύο εργάστηκαν στο παρελθόν στη Cofco International με έδρα την Ελβετία, τον εμπορικό βραχίονα του κινεζικού γίγαντα τροφίμων Cofco Corp, σύμφωνα με τα προφίλ τους στο Linkedin.

Προφίλ Latsco

Η οικογένεια Λάτση είναι ένας «παραδοσιακός παίκτης» στην ελληνική ναυτιλία, έχοντας επεκταθεί σε όλα τα μεγάλα ναυτιλιακά τμήματα τα τελευταία χρόνια. Επί του παρόντος, η Latsco διαθέτει στόλο 36 πλοίων, κυρίως δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς υγραερίου, με σημαντική παρουσία σε πλοία τύπου χύδην φορτίου, πλοία μεταφοράς LNG και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Επιπλέον, η Latsco αναλαμβάνει ένα μεγάλο πρόγραμμα νεότευκτων για πολύ μεγάλα πλοία μεταφοράς αερίου, δεξαμενόπλοια Aframax/LR2 και Ultramax bulk carriers.

Η Latsco Shipping ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1940, όταν ο Captain John S. Latsis ξεκίνησε για πρώτη φορά στην επιβατική και εμπορική ναυτιλία βαθέων υδάτων. Με την πάροδο των ετών, ο όμιλος έχει λειτουργήσει ένα στόλο με περισσότερα από 100 πλοία.

Πρόσφατα, η Latsco υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τη MAN PrimeServ, το τμήμα μετά την πώληση της MAN Energy Solutions. Η συνεργασία θα επικεντρωθεί στην ανταλλαγή δεδομένων και γνώσεων σχετικά με τη λειτουργία, την απόδοση και τη συντήρηση του κινητήρα, ενώ παράλληλα θα αναπτύξει και θα δοκιμάσει διάφορα ψηφιακά προϊόντα.

Costamare Bulkers

Η Latsco Shipping δεν είναι η μόνη εταιρεία διακεκριμένου Έλληνα εφοπλιστή που λανσάρει πλατφόρμα εξειδικευμένη στην αγορά ξηρού χύδην φορτίου. Η Costamare υπό την ηγεσία του Κωνσταντίνου Κωνσταντακόπουλου ίδρυσε τη Costamare Bulkers (CBI) το 2022. Αυτή η πλατφόρμα ναύλωσης πλοίων φόρτωσης/εκφόρτωσης ξηρών χύδην φορτίων συμμετέχει και σε συμβάσεις προθεσμιακών συμφωνιών ναύλων. Η CBI έχει εξασφαλίσει επί του παρόντος 54 bulk carriers σε ναυλώσεις περιόδου.

Πηγή: skai.gr

