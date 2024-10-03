Γκίκας: Να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους με υψηλά προσόντα και δεξιότητες στην ναυτιλία

Τις πολλές και σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική ναυτιλία, τον στρατηγικό της ρόλο αλλά και τις προτεραιότητες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανέδειξε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, μιλώντας στη συνάντηση "Καλές Θάλασσες με Υγεία και Ασφάλεια", που πραγματοποιήθηκε στον Π.Ο.Ι.Α.Θ., στον Πειραιά.

Ο κ. Γκίκας αναφερόμενος στη σημασία της ελληνικής ναυτιλίας τόνισε χαρακτηριστικά :

«Η ναυτιλία αποτελεί για τη χώρα μας ένα πολύτιμο εθνικό κεφάλαιο και έναν από τους βασικότερους πυλώνες για την οικονομική ανάπτυξη και την ποιοτική απασχόληση. Η ελληνική ναυτιλία είναι ηγέτιδα δύναμη παγκοσμίως».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στον σημαντικό ρόλο του Έλληνα ναυτικού σημειώνοντας:

«Το άλμα της ελληνικής ναυτιλίας βασίζεται στον άνθρωπο. Το ζήτημα της στήριξης της ναυτικής απασχόλησης και της στελέχωσης των πλοίων με αξιόπιστο και υψηλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί σταθερά μία από τις βασικές επιδιώξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και προσωπικά του Υπουργού μας Χρήστου Στυλιανίδη».

Περαιτέρω, τόνισε ότι:

«Οφείλουμε όλοι να εργαστούμε για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους με υψηλά προσόντα και δεξιότητες που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ραγδαίες εξελίξεις στους τομείς της αυτοματοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης στη ναυτιλία, αλλά και να διαδραματίσουν επίσης έναν σημαντικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση της ναυτιλιακής βιομηχανίας».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη "βαρύτητα" που δίνεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στη διά βίου εκπαίδευση και στη διαρκή αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ναυτικού προσωπικού (το αποκαλούμενο re-skilling και up-skilling) ενώ σημείωσε ότι το Υπουργείο «έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει σημαντικές πρωτοβουλίες υποστήριξης και ψηφιοποίησης για τη ναυτική εκπαίδευση που παρέχεται από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και τα κέντρα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης».

Ειδική μνεία έκανε στην οικονομική υποστήριξη των σπουδαστών των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού και τόνισε: «Περαιτέρω, χορηγούμε τα τελευταία χρόνια επίδομα σίτισης και στέγασης στους σπουδαστές των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού, ενώ δώσαμε λύση, με την εξασφάλιση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, σε μια πάγια δυσκολία που αντιμετώπιζαν οι σπουδαστές μας και αφορούσε στην πρακτική τους άσκηση για την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την απόκτηση του πτυχίου τους».

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η συνάντηση "Καλές Θάλασσες με Υγεία και Ασφάλεια", όπως και τα προηγούμενα χρόνια, παρείχε στους συμμετέχοντες, υψηλόβαθμα στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς, ξεχωριστή ενημέρωση επί των ναυτιλιακών θεμάτων, καθώς τεχνοκράτες, επιχειρηματίες του χώρου και ανώτερα στελέχη της Ναυτιλίας, κατέθεσαν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.