Πώληση capesize bulk carrier με μεγάλο κέρδος από την Τhenamaris

Το τέταρτο bulk carrier για φέτος πούλησε η ναυτιλιακή Thenamaris, σε ποσό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με αυτό που το αγόρασε.

Η ναυτιλιακή εταιρεία, με έδρα την Αθήνα έλαβε το ποσό των 28 εκατ. δολ. για το χωρητικότητας 180.000 τόνων Sealeader II (κατασκευάστηκε το 2011, είναι μήκους 295 μέτρα, με πλάτος 46 μέτρα), αναφέρει το TradeWinds επικαλούμενο πηγές της αγοράς. Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία δεν σχολιάζει ποτέ τις εμπορικές συναλλαγές της.

Παράλληλα, αναφέρεται πως ο ιδιοκτήτης της Thenamaris, Νικόλας Μαρτίνος, είχε κάθε λόγο να πουλήσει το συγκεκριμένο πλοίο στην προαναφερθείσα τιμή, καθώς το αγόρασε προς τα τέλη του 2020 έναντι 16 εκατ. δολ.

Η Thenamaris απέκτησε το πλοίο από την κινεζική Greathorse International. Εως τα μέσα του 2021 η κινεζική εταιρεία είχε πουλήσει τρία “αδελφά” πλοία στις Richland Capital, Yasa Holding και EGPN Bulk Carrier.

Τώρα, το Sealeader II φαίνεται να επιστρέφει σε κινεζική ιδιοκτησία, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Κάτι που συμβαδίζει με την ευρύτερη τάση της αγοράς σύμφωνα με την οποία οι Κινέζοι είναι οι πρώτοι που εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον για ελληνικής ιδιοκτησίας πλοία μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων που βγαίνουν προς πώληση στην αγορά των μεταχειρισμένων.

Από τα 257 μεταχειρισμένα bulk carriers που πουλήθηκαν από Έλληνες από την 1η Ιανουαρίου του 2023, (με βάση στοιχεία που συγκέντρωσε το TradeWinds) τα κινεζικά συμφέροντα εμφανίστηκαν 72 φορές από πλευράς αγοραστών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο πραγματικός αριθμός μπορεί να υπερβαίνει κατά πολύ τα 80 πλοία, αν συνυπολογιστούν αγορές από εταιρείες με έδρα τη Σιγκαπούρη που ως γνωστόν εκπροσωπούν κινεζικά συμφέροντα.

Μάλιστα, αναφέρεται πως για τα capesize bulk carriers (τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου) οι αγορές από Κινέζους είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Πηγή: skai.gr

