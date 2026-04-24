«Σήμερα έχω μόνο καλά λόγια να πω και να δώσω ευχαριστίες και συγχαρητήρια. Σε μια περίοδο με δυσκολίες, προβλήματα και προκλήσεις, που προέρχονται κυρίως από εξωγενείς παράγοντες, τίποτε δεν θα μπορούσε να γίνει αν κάποιοι δεν μάχονταν, ώστε να μείνει η κοινωνία όρθια και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις», δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στα εγκαίνια του νέου λιμένα Ιτέας, έργο συνολικού προϋπολογισμού 6,2 εκ. ευρώ.

Όπως σημείωσε ο κ. Κικίλιας, το λιμάνι της Ιτέας, με την αναβάθμισή του, αποτελεί ένα έργο πολύ λειτουργικό, όμορφο, προσαρμοσμένο στην ομορφιά του τόπου, με σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά και σε αυτό το οποίο αντιπροσωπεύει η περιοχή. «Εδώ έγινε δουλειά, συντονισμένη και οργανωμένη. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτή την προσπάθεια τον Περιφερειάρχη, Φάνη Σπανό, τον Δήμαρχο, Παναγιώτη Ταγκαλή, τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, τον φίλο μου Υφυπουργό Δικαιοσύνης - βουλευτή Φωκίδας, Γιάννη Μπουγά, την Πρόεδρο του Κρατικού Λιμενικού Ταμείου, Σοφία Αναγνωστάκου, τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων, καθώς και όλους τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες. Με τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων και τις υπηρεσίες του Υπουργείου, προσπαθούμε να συνθέσουμε και να σπρώξουμε μπροστά έργα τα οποία, σας διαβεβαιώ, ποτέ δεν είναι εύκολο να γίνουν. Γιατί μόνιμα υπάρχουν γραφειοκρατικά προβλήματα που παίρνουν πολύ χρόνο μέχρι να μπορέσει να υλοποιηθεί ένα τέτοιο έργο, μια τέτοια λιμενική υποδομή», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Υπουργός, δεσμεύθηκε ότι θα υπάρξει μέριμνα και για το κομμάτι της μαρίνας, ενώ υπογράμμισε ότι η δουλειά ενός πολιτικού είναι να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και με τον τρόπο του, το παράδειγμά του και τον σεβασμό προς τους συμπολίτες του, να δείχνει τον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο.

Η αναβάθμιση του λιμένα Ιτέας, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως λιμένας μικτής χρήσης (τουριστικής και εμπορικής δραστηριότητας), ενισχύει τον λιμένα ως πύλη Schengen, αναβαθμίζει τη θέση της Ιτέας στον χάρτη της κρουαζιέρας, δημιουργεί προϋποθέσεις αύξησης επισκεψιμότητας και τοπικής οικονομικής δραστηριότητας και ευθυγραμμίζεται με τις σύγχρονες τάσεις της διεθνούς κρουαζιέρας.

Με το έργο αντιμετωπίζεται οριστικά το πρόβλημα των προσεγγίσεων «αρόδο» και της επιβίβασης επιβατών με λέμβους και ενισχύεται η ασφάλεια και η ποιότητα λιμενικών υπηρεσιών, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του συστήματος ISPS, ενώ παράλληλα ενισχύεται η λειτουργικότητα και η ανθεκτικότητα του λιμένα, μέσω της ολοκληρωμένης εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης στα -10 μ. Τα νέα βάθη θα είναι συμβατά με τον στόχο υποδοχής μεγαλύτερων πλοίων και κρουαζιερόπλοιων, με αυξημένες συνθήκες ασφάλειας και λειτουργικότητας, ενισχύοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης εμπορικών και τουριστικών δραστηριοτήτων. Η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του λιμένα, συμβάλλοντας άμεσα στη βελτίωση της λειτουργικότητάς του και την προσέλκυση φορτίων, στην ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού, καθώς και του ρόλου του λιμένα ως πύλη εισόδου επισκεπτών προς τους Δελφούς και τον ευρύτερο αρχαιολογικό και πολιτιστικό χώρο και συνεπώς, στην οικονομική αναζωογόνηση της τοπικής κοινωνίας και την ευρύτερη περιφερειακή ανάπτυξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.