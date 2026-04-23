Μέτρα στήριξης της ακτοπλοΐας με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων

Δέσμη μέτρων στήριξης της ακτοπλοΐας, ύψους 55-57 εκ. ευρώ, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων, παρουσίασε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Όπως επισήμανε, η πρωτοβουλία αυτή λαμβάνεται στην δύσκολη συγκυρία, όπως αυτή διαμορφώνεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την αύξηση του κόστους καυσίμων.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι βασική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να αποτραπεί η μετακύλιση της αύξησης του κόστους των καυσίμων στους επιβάτες, ώστε να διατηρηθούν οι τιμές των εισιτηρίων σε προσιτά επίπεδα για τον μέσο Έλληνα πολίτη και την ελληνική οικογένεια, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη πρόσβαση στα νησιά.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι οι έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου επιβαρύνουν σημαντικά τη λειτουργία των ακτοπλοϊκών εταιρειών, καθώς κάθε αύξηση κατά 10 δολάρια ανά βαρέλι συνεπάγεται πρόσθετο κόστος που μπορεί να φτάσει έως και τα 10 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως. Το συνολικό κόστος της κρίσης εκτιμάται ήδη μεταξύ 36 και 40 εκατομμυρίων ευρώ, δημιουργώντας πιέσεις τόσο στη βιωσιμότητα του κλάδου όσο και στην καθημερινότητα των πολιτών που εξαρτώνται από τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Με τη δέσμη μέτρων που προωθείται, το κράτος αναλαμβάνει την κάλυψη του κόστους των υποχρεωτικών εκπτώσεων που ήδη παρέχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύονται οι εταιρείες χωρίς να μετακυλίεται το επιπλέον κόστος στους επιβάτες, ενώ παράλληλα δημιουργούνται συνθήκες σταθερότητας για την αγορά.

Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι η παρέμβαση αυτή έχει έντονο κοινωνικό πρόσημο, καθώς καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών ομάδων που ήδη δικαιούνται υποχρεωτικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, όπως φοιτητές με έκπτωση 50%, παιδιά με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 75% ή πλήρη απαλλαγή ανάλογα με την ηλικία, πολύτεκνοι με έκπτωση 50%, άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα με έκπτωση 50%, άποροι με πλήρη απαλλαγή και οι συνοδοί τους. Παράλληλα, καλύπτονται και ειδικές κατηγορίες όπως οι μόνιμοι κάτοικοι μικρών νησιών, στο πλαίσιο της νησιωτικής πολιτικής. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι οι εκπτώσεις αυτές διατηρούνται στο σύνολό τους χωρίς να επιβαρύνονται ούτε οι πολίτες ούτε η βιωσιμότητα των δρομολογίων.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι η Πολιτεία παρεμβαίνει με τρόπο δίκαιο και ισορροπημένο, ενισχύοντας έναν κρίσιμο κλάδο της οικονομίας και διασφαλίζοντας τη νησιωτική συνοχή της χώρας, ακόμη και σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας.

Πηγή: skai.gr

